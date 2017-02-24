الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...