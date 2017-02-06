950 عائلة تفترش الشارع بالعاصمــــة

آخر تحديث : فبراير 6th, 2017 11:14 مساءً
فبراير 06, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
تم إقصاؤها خلال عمليات الترحيل بالولاية
ما تزال ما يزيد عن 950 عائلة مطرودة من الشقق التي استفادت منها خلال عملات الترحيل 22 بالعاصمة تنتظر الإفراج عن ملفاتها ومنحها حقها مرة أخرى في الحصول على سكناتها، مطالبين والي العاصمة بفتح تحقيق معمق لكشف الحقائق.
ومن خلال إحصاء اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة المقدر عددها بـ 950 عائلة على مستوى عاصمة البلاد، تنتظر هاته العائلات عقب كل عملية ترحيل يتم استئنافها تحرك المصالح للرد على طعونها المودعة، خاصة أنه في كل مناسبة لا يتم الإشارة إلى ملفاتها بالنسبة للطعون المودعة.
وقالت عائلات ممثلة عن الأغلبية خلال حديثها مع “وقت الجزائر” إنه تم ما يزيد عن 22 مرحلة ترحيل إلا أن مصالح الولاية لم ترد على ملفاتها والطعون المودعة سيما أنها أصبحت تفترش الشارع دون أن يتم التكفل بها من طرف مسؤولي النشاط الاجتماعي، ووضعها في مراكز إيواء، وتقديم الرعاية الطبية، الاجتماعية والنفسية الكاملة، سيما أن جميع أيام شهر جانفي المنصرم عرف اضطرابا جويا وتساقط كمية معتبرة من الأمطار، مؤكدة أنها سئمت بسبب الغموض الذي لا يزال يعرفه ملف العائلات المطرودة على مستوى اللجنة المكلفة خاصة بعد التصريحات التي تستبعد في كل مرة التطرق إلى حالتها من طرف المسؤولين.
من جهة أخرى، دعا المسؤول الأول على مستوى ولاية الجزائر خلال آخر خرجة له، عبد القادر زوخ، المواطنين إلى ضرورة التقرب من مصالحه من أجل إيداع ملفاتهم لدى المكتب المتخصص على مستوى الولاية من أجل القيام بعمليات تحري وفتح تحقيقات معمقة، مشيرا إلى أن كل من له حق في إعادة السكن سيحصل عليه لكن أولا لابد من القيام بالتحريات، وإن وصل التحقيق إلى نتيجة بأن هذه العائلات لم تستفد فسيتم ترحيلها، وذلك حسب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 02 ماي 2008.
وقد نفى ذات المسؤول وجود إحصائيات لدى مصالحه عن عدد العائلات التي تم تطبيق قرار الطرد بها، وقال إنها تخص الجهات القضائية، نافيا وجود أزيد من 3 آلاف عائلة تبيت في الشارع فيما تم فتح الرقم الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الأشخاص بدون مأوى، لتتمكن مصالح الولاية من التكفل بهم داخل مراكز الإيواء.
نادية بوطويل
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