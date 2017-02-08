800 إطار يحرمون من إعادة توظيفهم

بسبب السوابــق العدليـــة

كشف، أمس، رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العودة للسجون، عمار حمداني، عن إعادة إدماج 2000 من خريجي السجون منذ سنة 2003 إلى غاية 2013، مشيرا أن ما نسبة 67 بالمائة من خريجي السجون يعودن إليها، بسبب رفض إعادة توظيفهم وإدماجهم في المجتمع المدني.

67 بالمائــــة مـن المسجونيـــن سابقـــا يعـــــودون إليهـــــا

أوضح، أمس عمار حمداني، خلال نزوله ضيفا بمنتدى “المجاهد”، أن هيئته، تكفلت بـ 1080 عائلة للمساجين، وذلك بتوفير الأدوية والألبسة والأدوات المدرسية لأبنائهم، مشيرا بالمناسبة، إلى أن أفراد عائلات المسجونين يعانون الأمرين، بسبب التحاق أحدهم بالمؤسسة ألعقابية فيما كشف عن رقم 800 إطار لديهم سوابق عدلية رفضت مؤسساتهم إعادتهم إدماجهم في وظائفهم من جديد.

كما تحدث رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، عن وجود تنسيق بين هيئته ووزارة الشؤون الدينية، كون هذه الأخيرة لديها دور فعال في عملية إدماج الفئة في المجتمع، من خلال خطاب المساجد يوم الجمعة، إضافة إلى المساهمة في الإعلان عن هذه الجمعية في أوساط ألجزائريين وتكفلها بخريجي السجون لإعادة إدماجهم، كما تساهم الوزارة أيضا في تقديم مساهمات مالية عن طريق التبرعات وصندوق الزكاة.

وكشف المتحدث في ذات السياق، عن مشروع إنشاء مركز وطني للاستقبال والإنصات لذوي السوابق العدلية بالتنسيق مع وزارة التضامن قريبا في العاصمة، حيث يهدف هذا المركز إلى إدماج خريجي السجون الذين يجدون صعوبات كبيرة في إيجاد عمل، بسبب صحيفة السوابق العدلية، فيما أبدى حمداني تأسفه حيال تعامل المجتمع المدني والمحكمة مع ذوي السوابق العدلية، لاسيما ما تعلق بالتهميش والاحتقار، حيث أنه عند وقوع أي جريمة أو سرقة يتم إدانة خريجي السجون لا لسبب، إلا لأن لديهم سوابق عدلية، الأمر الذي، اعتبره المتحدث إهانة لهؤلاء الذين يحتاجون إلي مد يد العون والمساعدة حتى لا يدفعونهم للانحراف وارتكاب الجريمة مرات ومرات.

وأعاب ضيف “المجاهد”، عدم الاهتمام بهذه الفئة بعد خروجها من السجون بغض النظر عن تهمها، بالرغم من أن هؤلاء أخطأوا ودفعوا ثمن خطيئتهم، ليضيف قائلا “السجون الجزائرية أصبحت مدارس وثانويات وجامعات.. ما فائدة تحصلهم علي شهادات عليا ليجدوا أنفسهم بعد خروجهم من السجن منبوذين من المجتمع المدني ورفض إعادة توظيفهم؟”، حيث نبه، إلى أنه لا يوجد قانون يمنع خريجي السجون من إعادة إدماجهم، ليعبر عن أسفه في نفس من عودة أغلب خريجي السجون للمؤسسات العقابية، بعد صد جميع الأبواب في وجوههم.

وبحسب رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، فان هذه الهيئة ساهمت بشكل كبير في تقديم المساعدات المادية بالنسبة للعائلات المعوزة التي يوجد معيلها رهن الحبس، إلي جانب المساعدات الصحية بالنسبة لذوي المحبوس المعيل الوحيد لعائلته، وكذا مساعدة المحبوسين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية، من خلال أعمال تطوع ومساعدة من أطباء مختصين، مضيفا أن هيئته تقوم بمساعدة الأطفال المتمدرسين الذين يوجد أولياؤهم رهن الحبس، من خلال توفير لهم الأدوات المدرسية واللباس ومتابعتهم تربويا وبيداغوجيا لدى المؤسسات التربوية التابعين لها، مع تحفيزهم على الدراسة والنجاح، من منطلق أن الطفل لا يؤخذ بذنب والده المحبوس، بالإضافة إلي التكفل النفسي والعلاجي بالأطفال المفتقدين أوليائهم، ومحاولة التخفيــــــــف من الآثار النفسية والاجتماعية لغياب أوليائهم. وفي الأخير كشف المتحــــدث عن الإعانات التي قدمت للسجينات بعد خروجهن من السجن، المتمثلة في فتح ورشـــات خياطـــــة، معلنا عــــن عقد جلسات وطنية أولى من اجل إدمــــاج المساجيـــــن بدايــــة من شهر مارس.

صبرينة دلومي