شكــوى تلميــذة تهـــزّ النفــــوس!

آخر تحديث : فبراير 25th, 2017 9:59 مساءً
فبراير 25, 2017 Wakteldjazair همسات 0
متى سيدرك مسؤولو قطاع التربية بسطيف، أن ما يحدث في بعض الابتدائيات، خصوصا في المناطق المعزولة، مؤسف فعلا، حيث قال أحد المديرين بشمال سطيف، إن تلميذة في سن السادسة، راسلته وقالت له لماذا لكل المدارس ساحات للترفيه وممارسة الرياضة، بينما يبقى تلاميذ الابتدائية التي تدرس فيها محرومين من هذه المادة المقررة في برنامج التدريس، ليؤكد المدير المذكور أن رسالة التلميذة المبكية تترجّاه بأن يحقق لها حلمها وحلم زملائها في رسم بسمة على شفافهم ولو لمرة واحدة بمؤسستهم، التي تفتقر إلى ساحة للترفيه وممارسة الرياضة.
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