“رونـــار” يسعــى لخطــــف مشــــاش

من 1.5 مليون شجيرة دخلت 680 ألف مرحلة الإنتاج

توسعت مساحة غرس الزيتون بولاية سوق أهراس خلال الموسم الفلاحي الجاري إلى 8500 هكتار بعدما كانت لا تتجاوز في السنوات الثلاث الأخيرة الـ4600 هكتار تضم 1,5 مليون شجيرة زيتون دخلت منها 680 ألف شجرة مرحلة الإنتاج وذلك بفضل تجسيد برنامج غرس الأشجار المثمرة الذي بادرت إليه مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع محافظة الغابات، بالإضافة إلى المرافقة الدائمة لفلاحي هذه الشعبة وانخراطهم في مختلف الدورات التكوينية حول إتباع المسار التقني لهذه الشعبة.

وقد مكنت مختلف الجهود الرامية إلى النهوض بهذه الشعبة من استحواذ عديد البلديات الجنوبية القاحلة مثل وادي الكباريت وتارقالت وأم لعظايم على مساحات شاسعة لغرس الزيتون وصلت إلى 800 هكتار، حسب ما أضافه رئيس ذات المصلحة.

وسمح تجسيد عديد البرامج ضمن الصندوق الوطني للتنمية الريفية والمشاريع الجوارية للتنمية الريفية بالإضافة إلى برنامج المحافظة السامية لتطوير السهوب بتحقيق توسع محسوس في المساحة وكذا التزام الفلاحين بإتباع المسار التقني والتساقط الكثيف للأمطار قبل دخول مرحلة الإنتاج وحملات التحسيس والإرشاد في السنوات الأخيرة لفائدة 800 فلاح، والتي تمحورت أساسا حول الطرق السليمة لغرس شجيرات الزيتون وكيفية جني الزيتون لضمان إنتاج وفير.

وتتوزع المساحة الإجمالية للزيتون بولاية سوق أهراس عبر عديد البلديات على غرار أولاد مومن ولخضارة والمراهنة ولحدادة وسيدي فرج والدريعة ومداوروش وتيفاش وبئر بوحوش وأم لعظايم، حسب ما أوضحه ذات المصدر مشيرا إلى أن تقنية السقي قطرة-قطرة شملت إلى حد الآن 800 هكتار من المساحات المخصصة لغرس الزيتون.

وذكر ذات المصدر أن 4 آلاف هكتار من ضمن المساحة الإجمالية للزيتون بهذه الولاية مكنت هذا الموسم من تحقيق محصول بـ104880 قنطار من الزيتون منها 26220 قنطار من زيتون المائدة، فيما سيوجه 78660 قنطار لإنتاج الزيت بمعدل 20 لترا في القنطار الواحد ما سيمكن من إنتاج 15732 هكتولتر من زيت الزيتون.

وبالإضافة إلى أن برنامج غرس الزيتون بهذه المنطقة سمح بخلق الثروة وباستحداث مناصب شغل من خلال جمع الإنتاج ونقله وتقديمه إلى المعاصر، فقد مكن من جهة أخرى من المحافظة على الغطاء الغابي والنباتي وتثبيت السكان في مناطقهم الريفية.

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