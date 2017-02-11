آخر تحديث : فبراير 11th, 2017 8:09 مساءً

يومية وطنية اخبارية

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منحرفون داخل مستشفى

فبراير 11, 2017 همسات 0

منحرفون داخل مستشفى

اقتحم أشخاص منحرفون مصلحة الاستعجالات (مستشفى زرداني) بعين البيضاء بولاية أم البواقي، وقاموا بالاعتداء على طاقم المناوبة بالسكاكين، حيث أصيب ممرض على مستوى اليد وآخر على مستوى العين، ووقع هذا التدنيس لحرم المستشفى، في ظل غياب تام لأعوان الأمن داخل المستشفيات، فأصبح كل من هب ودب يدخل ويعيث فسادا، دون حسيب ولا رقيب.

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