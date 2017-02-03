تسجـــيل 378 مـشـروع اســتـثــمــاري جــديـــد

سمح بخلق ما لا يقل عن 3900 منصب عمل

سجلت ولاية تيزي وزو خلال السنة المنصرمة 2016 ما لا يقل عن 378 مشروع استثماري موزعة على مختلف القطاعات، بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ 29 مليار دينار.

وحسب ما كشف عنه المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار بالولاية، فإن مجوع المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الإقليم الولائي من شانها خلق ما لا يقل عن 3900 منصب عمل مباشر ، ما يسمح بامتصاص البطالة التي تنخر شباب المنطقة ولو بقدر قليل، وفي هذا الصدد صرح ذات المسؤول قائلا “لقد قمنا على مدار سنة 2016 باعتماد 378 مشروع استثماري، وقدر المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع بـ 29 مليار دينار، ما سمح بتعزيز الولاية بعدد مهم من مناصب العمل، حيث تقدر بـ 3900 منصب عمل. وحسب ما أكده مدير القطاع، فإن حصة الأسد في المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الإقليم الولائي تعود إلى قطاع السياحة الذي ما يزال يعاني تأخرا فادحا ويتخبط في العديد من النقائص، وهذا بتسجيل 14 مشروعا مهما على مستوى المناطق الساحلية خاصة، إلى جانب مشاريع إنشاء ملبنات، أين صرح مدير الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار، إسماعيل معسكري، “لقد استلمنا 4 ملفات خاصة بطلب إنشاء ملبنة إضافة إلى الملبنات المتواجدة، إجابة إلى طلبات توسيع كل من ملبنة فرايد، اسندو، ثافسوث.

هذا إلى جانب المؤسسات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، أين قال ذات المصدر أن عدد المشاريع المعتدمة في هذا المجال على مدار السنة المنصرمة قد قدرت بـ92 مشروعا مستدلا في ذلك ببعض المشاريع التي استفادت منها الولاية المتمثلة في مؤسسة إنتاج الحديد المتواجدة بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن، الذي يعد من بين المشاريع المهمة الذي تعززت به الولاية تيزي وزو كونها بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع.

ولقد استغل إسماعيل معسكري الفرصة للإشارة إلى مختلف المشاكل والعراقيل التي تصادف المستثمرين في الميدان رغم عزيمتهم وإرادتهم في خلق ثروة حقيقية لفائدة ولايتهم، على غرار تلك التي تخص فقط الولاية، وتلك التي تعد من بين المشاكل المتواجدة على مستوى القطر الوطني، إلى جانب تلك التي تخص التمويل البنكي، وفي الصدد ذاته، صرح ذات المسؤول” يجب أن نعترف أن من بين المشاكل العويصة التي يعاني منها المواطنون الذين يريدون إطلاق مشروع استثماري سواء على مستوى ولاية تيزي وزو أو على مستوى مختلف ولايات الوطن، هو مشكل التمويل البنكي، ولهذا يجب تحسين ظروف حصول الراغبين في الاستثمار على قرض بنكي لغرض تشجيعهم وتقوية عزيمتهم”. قبل أن يشير المسؤول عن مشكل نقص العقار الصناعي الذي تعاني منه الولاية، ويأمل في وضع حد نهائي لمختلف هذه المشاكل والعراقيل، مع تجسيد المناطق الصناعية التي سجلتها الولاية والمتمثلة في كل من المنطقة الصناعية التابعة لمنطقة ذراع الميزان، وتلك التابعة لصوامع التي لا تزال مجرد حبر على ورق بعد المعارضة الشديدة التي صادفها المشروع على أرض الميدان من طرف أصحاب الأراضي التي من شأنها احتواء هذا الأخير، وهي المنطقة التي من المنتظر أن تخلق 100 ألف منصب شغل مباشر في حالة ما تم تجسيدها ودخولها حيز الخدمة.

ولم يغفل ذات المدير عن مشكل البيروقراطية الذي كلما كان أيضا عائقا في وجه الراغبين في الاستثمار، وهو ما تسبب في تعطل وتأخر العديد من المشاريع.

صبرينة. ا