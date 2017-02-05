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5 قتلى و33 جريحا في انقلاب حافلة بالمدية

فبراير 10, 2017 الأخيرة 0

5 قتلى و33 جريحا في انقلاب حافلة بالمدية

الصقيع والسرعة سبب الحادث

خلف انحراف حافلة نقل المسافرين العاملة بالخط أدرار – الجزائر كان بها 38 راكبا بالسائق بالمكان المسمى محطة الوقود الزحاف ببلدية ودائرة وزرة بالمدية، في الطريق الوطني رقم واحد في حدود الساعة السادسة وعشر دقائق، بسبب السرعة والصقيع من فوق جسر 5 قتلى رجال تتراوح أعمارهــــم بين 28 سنة و69 و33 جريحــــا من بينهم امرأة تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث ومصلحـــــة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالمدية، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية للحادثـــة 13 ســـــيارة إسعــــــاف، و 4 شاحنات إطفاء وشاحنة لكاشف الأضواء، وشاحنة سحب، وأشرف عليها مدير الحماية المدنية بالولاية و3 ضباط و47 عون من الوحدة الرئيسية بالمدية، والوحدة الثانوية بالحمدانية، وبن شيكاو والمركز المتقدم بوزرة، كما تم تسخير كل الأطباء والعمال بمستشفى المدية وحتى من كانوا خارج المناوبة للتكفل الحسن بالجرحى تحت إشراف مدير الصحة والسكان، وتم إطلاق حملة تبرع بالدم واسعة من طرف المستشفى لاحتواء الوضع، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في أسباب الحادثة.


بلال موزاوي

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