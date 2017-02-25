آخر تحديث : فبراير 25th, 2017 9:59 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

42 قتيلا في هجوم على قوات الأمـن السوريــــة في حمـــــص

فبراير 25, 2017 دولي 0

42 قتيلا في هجوم على قوات الأمـن السوريــــة في حمـــــص

الهجوم نفذ بالأسلحة النارية وتفجيرات انتحارية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين هاجموا قوات الأمن السورية في مدينة حمص بغرب سوريا أمس بالأسلحة النارية وتفجيرات انتحارية، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا على الأقل.
وأضاف أن المهاجمين قتلوا رئيس فرع الأمن العسكري و29 آخرين في أحد مقار الأمن العسكري بالمدينة وقتلوا 12 آخرين في فرع لأمن الدولة في هجمات بدأت في ساعة مبكرة من الصباح.
وأفاد التلفزيون السوري، أن اشتباكات دارت في منطقتي الغوطة والمحطة، حيث يوجد فرعا الأمن العسكري وأمن الدولة قبل أن يفجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في المكانين.
وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل 32 شخصا من بينهم اللواء حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري.
وذكرت هيئة تحرير الشام في تدوينة على تطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي، أن خمسة انتحاريين نفذوا الهجوم، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه صراحة.
وقالت “خمسة انغماسيين يقتحمون فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص، مما أدى لمقتل أكثر من 40 بينهم رئيس فرع الأمن العسكري حسن دعبول وعدد من كبار الضباط وجرح 50 ولله الحمد.”
وتشكل تحالف تحرير الشام في وقت سابق هذا العام من جماعات عدة من بينها جبهة فتح الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة وكانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا إلى أن انشقت عنه في 2016.
وتحارب هيئة تحرير الشام منذ تشكيلها جماعات أخرى لمقاتلي المعارضة، من بينها تلك التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، إلى جانب فصيل على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا. وانتقدت الهيئة فصائل الجيش السوري الحر لمشاركتها في محادثات سلام.
وشن تنظيم الدولة الإسلامية تفجيرا انتحاريا يوم الجمعة قرب مدينة الباب بشمال غرب سوريا ونفذ من قبل هجمات في حمص.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 25, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 24, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 19, 2017

همسات

دفع الدية للتقليـل مـن حــوادث المرور

دفع الدية للتقليـل مـن حــوادث المرور

فبراير 25, 2017 0

قال شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن والذكر وإمام مسجد الكبير الشيخ، علي عية، إن العلماء أفتوا أنه من لم...
اقرأ المزيد
شكــوى تلميــذة تهـــزّ النفــــوس!

شكــوى تلميــذة تهـــزّ...

فبراير 25, 2017 0

أين المستشفى يا بوضياف؟

أين المستشفى يا بوضياف؟

فبراير 25, 2017 0

“وقت الجزائر” مثال فـي الاحترافية

“وقت الجزائر” مثال فـي...

فبراير 24, 2017 0

الخارجيـــة تطمئـــــن

الخارجيـــة تطمئـــــن

فبراير 24, 2017 0

معهد بـاسم أعمر الزاهي

معهد بـاسم أعمر الزاهي

فبراير 24, 2017 0

تحقيقات

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا تسمعــون؟!

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا...

فبراير 17, 2017 1

الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...
اقرأ المزيد
لجنة متابعة وزارية مشتركة لتسهيل الاستثمار

لجنة متابعة وزارية مشتركة...

أبريل 25, 2016 0

إسقاط تاء التأنيث طوعا والذكورية في خبر كان

إسقاط تاء التأنيث طوعا...

أبريل 09, 2015 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  