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380 عائلة بتندوف تستفيد من الغاز الطبيعي

فبراير 06, 2017 أخبار محلية 0

380 عائلة بتندوف تستفيد من الغاز الطبيعي

في إطار تمكين مناطق الجنوب من الطاقة الحيوية

استفادت مطلع الأسبوع 380 عائلة قاطنة بحي المستقبل بمدينة تندوف من الغاز الطبيعي في إطار مساعي الدولة من أجل تمكين سكان مناطق الجنوب الاستفادة من هذه الطاقة الحيوية.
وتندرج عملية الربط التي مست 380 عائلة من أصل 759 عائلة مستهدفة ضمن البرنامج التكميلي للسنوات الأخيرة حسب توضيحات مسؤولي القطاع، حيث يستهدف برنامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي بولاية تندوف 7.840 سكن ورصد له غلاف مالي إجماليا تتجاوز قيمته 130 مليون دج ويشمل إنجاز محطة تخزين تضم ثماني (8) خزانات بسعة 800 متر مكعب قابلة للتوسيع إلى 1.100 متر مكعب وشبكة بطول 134,674 كلم. وقبل ذلك تفقد بوطرفة محطة توليد الكهرباء (1) بحي الوئام بعاصمة الولاية التي تتربع على مساحة 13 هكتارا بقوة إنتاج تصل إلى 114 ميغاوات ودخلت حيز التشغيل في 2016.

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