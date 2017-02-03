3 مؤســسات تربويــة جديدة قريبا بالبويـرة

يرتقب استلامها بداية الدخول المدرسي القادم

ألّح والي البويرة خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي، على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية ورؤساء الدوائر لتقــديم وضعية المؤسســــات التربوية وتحديـــد احتــــياجاتها للتكفل بها ضمن برامج التهيئة حسب الأولويـــة، تحــــضيرا للدخــــول المدرسي القــادم 2017/2018.

كشف مدير التجهيزات العمومية في تقريره، أن قطاع التربية بالولاية سيتدعم بمجمعين مدرسيين و26 قسما توسيعيا وثانوية يرتقب استلامهم بداية الدخول المدرسي المقبل، فيما طلب والي الولاية من مدير القطاع بضرورة تقديم ملف بالصور لمشروع إنجاز مؤسسة تربوية بحيزر قصد رفع التجميد عن العملية.

ومست عمليات ترميم المؤسسات التربوية 639 مشروع مصغر بمبلغ 711 مليون دج، انتهت الأشغال بـ491 مشروع فيما 148 مشروع في طور الإنجاز.

حيث تم رد الاعتبار لعدة مؤسسات تربوية في إطار العمليات المخطط القطاعي منها عمليتان تخص أشغال الكتامة لـ112 مؤسسة تربوية عبر 29 بلدية بمبلغ قدره 100 مليون دج والذي تبقى منه مبلغ 16 مليون دج سيتم توزيعه على 29 مؤسسة ابتدائية.

وأكد مدير التربية في تقريره أن 191 مؤسسة تربوية استفادت من عملية تهيئة مست إنجاز دورات المياه، تهيئة الساحات وأشغال أخرى فيما تبقى مبلغ 41 مليون من المبلغ الإجمالي للعملية سيمس 39 مدرسة ابتدائية تتم تهيئتها قبل الدخول المدرسي.

وفي البرنامج القطاعي خصص مبلغ 400 مليون دج لرد الاعتبار للمؤسسات التربوية، انتهت الأشغال عبر 354 عملية فيما 55 عملية في طور الإنجاز.

وخصصت الولاية من ميزانيتها مبلغ 35 مليون دج ضمن برنامج 2014 لتهيئة 51 مؤسسة تربوية انتهت الأشغال بها، إضافة إلى مبلغ 68 مليون دج لتهيئة 32 متوسطة وثانوية ضمن برنامج 2015، فيما تضمن برنامج 2016 إنجاز 38 مشروعا مصغرا بمبلغ 40 مليون دج تمس أشغال الكتامة، التدفئة وتهيئة الساحات.

وفي إطار الميزانية الأولية لسنة 2016 خصص مبلغ 22 مليون دج لتجسيد 21 مشروعا، وهو المبلغ الذي بقي منه 11 مليون دج.

بالإضافة إلى إعانات الصندوق الوطني للجماعات المحلية المقدرة بمبلغ 363 مليون دج تم منه توزيع 109 مليون دج، وهو المبلغ الذي خصص منه ما نسبته 30 بالمائة لاقتناء أجهزة التدفئة، كما انتهت الأشغال بـ45 مشروعا مصغرا.

و1000 مقعد بيداغوجي للدخول الجامعي المقبل

ويرتقب أن تتدعم جامعة البويرة بداية الدخول الجامعي المقبل بـ1000 مقعد بيداغوجي بعد أن فاقت نسبة الأشغال به 50 بالمائة، وهو ما ألّح عليه والي الولاية بضرورة إعطائه دفع كبير كأولوية تسبق العمليات الجارية بالقطاع، لاستلامه في الموعد ولحل مشكل الضغط المطروح على مستوى الجامعة، هذه الأخيرة التي تتوفر على 13 ألف مقعد بيداعوجي في حين يفوق عدد الطلبة 24 ألف طالب، ما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير للتقليص من عدد الطلبة الجدد الذين يتم استقبالهم للدخول الجامعي المقبل، حسب ما أشار إليه مدير التجهيز في تقريره.

كما سيتم استلام 1500 سرير فاقت نسبة الأشغال به 65 بالمائة إضافة إلى مشروع إنجاز مقر رئاسة الجامعة الذي بلغت نسبته 28 بالمائة بمبلغ مليار دج على أن يستلم في ظرف 20 شهرا.

حكيمة. ح