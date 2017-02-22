250 مليــون دولار لمكـــافحة المجاعة في جنـــوب السودان والصومـــال

آخر تحديث : فبراير 22nd, 2017 10:23 مساءً
فبراير 22, 2017 Wakteldjazair دولي 0
تتعهد بريطانيا بدفعها
قالت الحكومة البريطانية أمس، إن لندن ستقدم أموالا إضافية إلى جنوب السودان الذي أعلن عن مجاعة في أجزاء منه وإلى الصومال، حيث يوجد تهديد حقيقي بحدوث مجاعة.
وستقدم بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني (125 مليون دولار) لكل منهما في 2018/2017 بالإضافة إلى المساعدات القائمة بالفعل.
وقالت وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل في بيان “يواجه العالم سلسلة من الأزمات الإنسانية لم يسبق لها مثيل وتهديدا حقيقيا بحدوث مجاعة في أربع دول.”وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)أول أمس، إن نحو 1.4 مليون طفل معرضون للموت الوشيك في مجاعات في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.
وأضافت باتيل “هذه الأزمات ناجمة عن الصراع والجفاف ويتعين علينا الاستجابة لذلك.”
وذكر البيان، أن الدعم البريطاني الجديد سيساعد في تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 500 ألف شخص في جنوب السودان، وما يصل إلى مليون آخرين في الصومال.
وكالات
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