25 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار لطرقات قسنطينة

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فبراير 03, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
بعد الضرر الذي لحق بأزيد من 25 كلم منها جراء التقلبات الجوية
خصصت وزارة الأشغال العمومية غلافا ماليا يقدر بـ 25 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار وإصلاح ما يناهز 25 كلم من الطرقات الوطنية والولائية بقسنطينة وذلك خلال 2017.
وحسب رئيس مصلحة الطرق بمديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة عز الدين رماش، فإن تأهيل هذه الطرق بسبب الأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة، خاصة بالطرق الولائية التي عرفت تدهورا كبيرا في وضعيتها بسبب كميات الأمطار والثلوج التي تراكمت وتسببت في تشققات كبيرة، وفيما تعلق بالتأخر الذي عرفه إتمام مشاريع بعض الطرق المتأخرة منذ سنة 2015 من بينها الطريق بالمدينة الجديدة علي منجلي الذي تلامس نسبة أشغاله 70 بالمائة فيما بلغت نسبة الأشغال بالطريق الوطني رقم 3 الـ95 بالمائة فقد أرجعه ذات المتحدث إلى سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تأخير أشغال الحفر والتزفيت.
ومن المرتقب أن يشرع في إعادة تأهيل الطرقات المتضررة جراء التقلبات الجوية في أقرب الآجال بعدما قامت الوزارة بتحديد الغلاف المالي، وستشمل الأشغال بشكل رئيسي إصلاح وإنشاء البالوعات وقنوات الصرف الصحي، وخاصة بالوسط العمراني لتفادي مشكل تراكم المياه وخطر الفيضانات التي خلفت السنة الفارطة سقوط ضحايا بالمدينة الجديدة علي منجلي بعدما غمرت مياه الأمطار المتساقطة عديد الأحياء والمنازل، وتسببت في احتراق عدادات كهربائية نجم عنها تسجيل 03 وفيات، وعلى ضوئها قام وزير الداخلية بزيارة للمنطقة للوقوف على حجم الأضرار وأعطى تعليمات بوضع مخطط وطني للوقاية من خطر الفيضانات.
وهيبة عزيون
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