23 شركة أوروبية ترفض استنزاف الأراضي الصحراوية

بعد قرار محكمة العدل الأوربية بمنع استغلال ثرواتها

3 دول خليجيــــــة تنهــــــب الصحـــــراء الغربيـــــة

أوقفت 23 شركة استثمارية أوربية تعاملاتها مع المغرب، منذ نهاية 2016، بعد قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بمنع إبرام أي اتفاقات اقتصادية مع المغرب على الأراضي الصحراوية، بحسب رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن.أكد غالي الزبير، رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، خلال ندوة بالمركز الإعلامي الصحراوي، أن قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016، والقاضي بمنع إبرام أي اتفاقات اقتصادية مع المغرب على الأراضي الصحراوية، سيلزم كل دول الإتحاد الأوربي، بما فيها الفرنسية، بوقف الاستثمار على الأراضي الصحراوية، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال الإنتاج واستغلال ثورات الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن العام الماضي أوقفت 20 شركة تابعة للدانمارك والنرويج استثماراتها في الصحراء الغربية، موضحا أن “الدانمارك أصدرت تعليمات إلى كل شركاتها بوقف الاستيراد من الصحراء الغربية، كما أوقفت شركة النقل الدولي ومقرها النرويج أي استيراد من الصحراء الغربية”.ويضاف إلى هذا الرقم ثلاث شركات أخرى أوقفت استثمارها في الصحراء الغربية منذ أسبوعين، بعد حملة المطاردة، التي تقودها جبهة البوليزاريو ضد الشركات، التي تستغل ثروات الصحراء الغربية، على غرار شركة “كي باي” في استيراد زيت السمك من المغرب،، التي رفعت ضدها جبهة البوليزايو دعوى قضائية على مستوى الجمارك الفرنسية وعلى مستوى النيابية في نورماندي بحسب المتحدث، الذي أكد أن عدد الدول والشركات المتورطة في نهب ثروات بلاده سيعرف تراجعا كبيرا، لأن القرار إلزامي وصادر عن أكبر هيئة قضائية في الإتحاد الأوربي، أضاف غالي، معتبرا أن “أي تعامل مع المغرب يطيل عمر الاحتلال ومن معاناة الشعب الصحراوي”.ليست الدول الأوربية فقط المتورطة في هذه المعاناة، فقد سجل المتحدث 3 دول عربية تستغل ثروات الصحراويين ويتعلق الأمر بكل من السعودية والكويت في مجال الطاقة المتجددة والإمارات في مجال الصيد.

وكشف غالي تورط إسرائيل من خلال تصدير البذور الخاصة بالزراعة الجينية إلى المغرب، وبالتعاون مع فرنسا ليتم زراعتها في الصحراء الغربية وتصديرها كمنتوجات مغربية، بالإضافة إلى محاولة المغرب حاليا تصدير الفوسفات إلى دول افريقية مثل إثيوبيا ونيجيريا.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ان الإتحاد الإفريقي قد أصدر في جوان 2016 رأيا استشاريا بمنع استيراد ثروات الصحراء الغربية، مؤكدا أن الدول الإفريقية مجبرة على عدم استيراد الثروات الصحراوية.

المتحدث تطرق وبالأرقام إلى عائدات الثروات الطبيعية من الصحراء الغربية على المغرب، حيث قدرت سنة 2009 بما يفوق 4 ملايير دولار سنويا، ويتصدر الفوسفات والثورة السمكية قائمة الثروات، التي يتم نهبها وتصديرها إذ كشف المتحدث ان المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية قد سجل في 20215 حوالي 167.8 مليون دولار كعائدات المغرب من هذه المادة بتصديره حوالي 1.4 مليون طن سنويا، بينما يمثل الثروة السمكية، التي يصطادها المغرب من المياه الإقليمية الصحراوية 75 إلى 80 بالمائة من قيمة صادرته، التي جعلت منه يتربع على المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي في تصدير الأسماك والمنتجات البحرية – بحسب المتحدث- بالإضافة إلى استفادة المغرب من 30 مليون أورو سنويا من عائدات زيت السمك (أوميغا3)، ناهيك عن عائدات المعادن الثمينة، الرمال، والأملاح، والمنتجات الزراعية بحسب المتحدث.

ساسية.م