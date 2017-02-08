2000 إلى 9000 دج تعويضات لكل مجند للانتخابـــات

صدور 5 مراسيم تنظيمية متعلقة بالتشريعات

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أمس، 5 مراسيم تنظيمية تحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ويحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، ويحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى اثنين يحددان قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، وكذا تحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدم على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.

وتضمن المرسوم الأول من الجريدة الرسمية 6 مواد تحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، حيث في إطار عمليات تحضير وإجراء الانتخابات يتم تسخير أشخاص، حيث يسخر الوالي أو رئيس المركز او القنصلي، بحسب الحالة، الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمثليات الدبلوماسية او القنصلية للدوائر الانتخابية المعنية بعملية التحضير للانتخابات، على أن يستخدم الأشخاص المسخرون في بلديات إقامتهم، وكذا فيما يخص المسخرين في الدوائر الدبلوماسية في الخارج.

فيما تضمن المرسوم الثاني الذي يخص أيضا تنظيم التشريعيات، 5 مواد تحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، حيث يعبر على اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة وفق النموذج الذي تم نشره مع المرسوم في الجريدة الرسمية في عددها الـ4، كما تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية على أن توضع الاستمارة لدى أمانة الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا.

كما يحدد المرسوم الثالث في مواده التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء التحضير للانتخابات وإجرائها، حيث يتقاضى المستخدمون الذين يشغلون وطائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11، أكثر من 9.000دج، فيما يتقاضى المستخدمون المصنفون في الصنف 8 إلى 10، 8000دج، والمستخدمون في الصنف 7، 5.000دج فيما يتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يساوي 9.000دج، على أن لا يجمع هذا التعويض مع غيره، في حال المشاركة في أكثر من لجنة بحسب المادة 3 من مرسوم التعويضات .

ويتقاضى أعضاء مكاتب التصويت المسخرون أثناء الانتخابات وفق المادة 4 من نفس المرسوم، حسب الترتيب فيما يخص مراكز التصويت 6000دج لرئيس مركز التصويت، و 4000 لأعضاء مركز التصويت الآخرين، وفيما يخص مكاتب التصويت الثابتة يتقاضى رئيس المكتب 6000دج وأعضاء المكتب الأساسيين 4500دج والإضافيين 2000دج، بينما مكاتب التصويت المتنقلة يتقاضى رئيس المكتب 8000دج، و6000 للاعضاء الاساسيين، و4000دج للإضافيين .

وتضمنت باقي المراسيم بحسب الجريدة الرسمية، الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدم على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، وعمليات الفرز وغيرها من شروط تنظيم الانتخابات المقبلة.

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