آخر تحديث : فبراير 7th, 2017 11:08 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

15 قتيلا في ضربات جـوية عـلى إدلب السورية

فبراير 07, 2017 دولي 0

15 قتيلا في ضربات جـوية عـلى إدلب السورية

المنطقة تسيطر المعارضة المسلحة

قال سكان وعامل إغاثة، إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في ضربات جوية على مدينة إدلب السورية التي تسيطر المعارضة المسلحة عليها أمس، في بعض من أعنف الغارات هناك منذ شهور.

أضافوا أن نحو ثماني هجمات، يعتقد أن مقاتلات روسية شنتها، أسفرت كذلك عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح وسوت عدة مبان متعددة الطوابق بالأرض في مناطق سكنية بالمدينة الواقعة في شمال غرب البلاد.وقال عصام الإدلبي المتطوع بالعمل في الدفاع المدني “ما زلنا ننتشل الجثث من تحت الأنقاض.” وأضاف أن أغلب القتلى والجرحى من المدنيين وعددهم من المرجح أن يزيد.
وقال اثنان من الشهود، إن حجم الأضرار والحطام يشير إلى أنها طائرات روسية. ولم يرد تعليق فوري من موسكو.واستهدفت الطائرات الروسية عددا من البلدات والقرى في المنطقة منذ بدء تدخلها في الحرب السورية في سبتمبر عام2015، لدعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.وشنت طائرات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة كذلك عددا من الهجمات في المحافظة، وهي معقل رئيسي للمتشددين الذين كان الكثيرون منهم على صلة بتنظيم القاعدة.
وتزايد عدد سكان إدلب بمجيء الآلاف من المقاتلين السوريين وأسرهـــم، بعد أن تم إجلائهم من قرى وبلدات حول دمشق وحلب استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها في الأشهر القليلة الماضية.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 06, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 05, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017

همسات

لاعبو “الخضر” مدمنون على “الشيشة”

لاعبو “الخضر” مدمنون على “الشيشة”

فبراير 07, 2017 0

@ كشف الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش، أن عديد لاعبي “الخضر” خلال إشرافه على المنتخب كان يستهويهم تناول...
اقرأ المزيد
المرتبة الثانية أهم فـي “الأفلان”!

المرتبة الثانية أهم فـي...

فبراير 07, 2017 0

ظهور بعـد سبات عميق!

ظهور بعـد سبات عميق!

فبراير 07, 2017 0

“الخضـر” يغيبــون عـن التشكيلـة المثاليــة لأمــم إفريقيـــا

“الخضـر” يغيبــون عـن...

فبراير 06, 2017 0

الشــاب خالــــد سفيـرا لـ”اليونسيــف”

الشــاب خالــــد سفيـرا...

فبراير 06, 2017 0

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

صالحي ترافع من أجل مواطني...

فبراير 05, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  