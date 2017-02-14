14 قريــــة تطــــالب بالغـــــاز

ببلدية ايلولة اومالو

تطالب 14 قرية تابعة لبلدية ايلولة اومالو التابعة لدائرة بوزقان التي تبعد بحوالي 70 كلم عن عاصمة ولاية تيزي وزو، بضرورة التعجيل لإنهاء مشروع ربط منازلهم العائلية بالغاز الطبيعي والذي انطلق منذ 5 سنوات وكان من المنتظر أن يتم استلامه السنة الجارية، إلا أن توقف الأشغال حال دون ذلك، حيث لا تزال القرى المعنية لم تستفد من هذه المادة الحيوية بسبب توقف الشركة المكلفة بالإنجاز عن العمل.

وحسب بعض ممثلي السكان، فإن 4 قرى فقط من بلدية ايلولة اومالو استفادت من الغاز الطبيعي فيما 14 قرية المتبقية تعرف تأخرا كبيرا في تقدم وتيرة الأشغال، حيث توقفت الشركة المكلفة بالإنجاز عن العمل منذ أزيد من ستة أشهر، بسبب عدم دفع شركة توزيع الكهرباء والغاز لها مستحقاتها المالية ما جعلها تجمد المشروع مطالبة من هذه الأخيرة بدفع ديونها لمواصلة ربط القرى بالغاز الطبيعي.

وقد طالب السكان من جهتهم مديرية الطاقة والمناجم بضرورة معالجة المشكل والإفراج عن الميزانية المخصصة وذلك ليتسنى للمواطنين الاستفادة من هذا المورد الحيوي الذي هو حلم يراود السكان خاصة لربات البيوت اللواتي يأملن رفع الغبن عنهن، ومن جهتهم يؤكد أرباب العائلات أن الغاز الطبيعي يمكن أن يساهم في تحسين المستوى المعيشي للكثير منهم مؤكدين أن هذه المادة ستنهي معاناة قارورة الغاز، ليس في طريقة جلبها فحسب، وإنما حتى في سعرها الذي يرتفع خاصة في فصل الشتاء أين يزداد الطلب عليها.

هذا وقد وجّه السكان مراسلات عديدة في هذا الشأن لإمدادهم بهذه المادة، علما بأن نسبة التغطية بالغاز على مستوى البلدية لا تتجاوز 25 في المائة حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي قال بأن بلدية إيلولة اومالو تصارع مشاكل تنموية مختلفة بما فيها حرمان العديد من العائلات الجبلية من مادة الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه في حال استفادة المنطقة من هذا المورد الحيوي سيُرفع الغبن عن سكانها.

من جهتها، أشارت العائلات إلى عناء البحث عن قارورات غاز البوتان التي تواجههم يوميا، طارحين في ذات الشأن مشكل توقف الأشغال أين أضحت الطرقات على حد تعبيرهم ورشة من التراب، ناهيك عن تصدع العديد من قنوات نقل المياه وقنوات الصرف الصحي بعد مباشرة أشغال الغاز، إلا أن توقف العمل جعل المنطقة تعيش في ورشة مهجورة في ظل العوائق الأخرى الناجمة عن ذلك.

وأشار السكان إلى جملة المشاكل التي سببتها غياب الغاز بقراهم والتي من بينها غياب التدفئة بالمؤسسات التربوية، ناهيك عن الهواجس الأخرى الناجمة عن غياب هذا المورد الحيوي الذي أضحى ضرورة من ضروريات الحياة اليومية، مشيرين إلى حياة الفقر والبؤس الذي يسببه الوضع حيث تضطر العديد من العائلات هروبا من البرودة المسجلة خاصة أن المنطقة تقع في مناطق جبلية تسجل انخفاظا كبيرا لدرجات الحرارة وتساقط الثلوج، وهروبا من هذا الوضع تضطر العائلات إلى الاحتطاب وقضاء ليال أمام النار للتدفئة ما يجعل حياتهم شبه مستحيلة شبيهة بالحياة البدائية.

وأمام هذا الوضع، يطالب السكان من السلطات المسؤولة بضرورة تنفيذ وعودها والتعجيل في أشغال ربط القرى بالغاز الطبيعي لتوديع حياة البؤس والفقر الذي فرضه عليهم غياب الغاز الطبيعي.

صليحة. ب