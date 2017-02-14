14 عائلة تعيش بمحتشدات بالحامة

طالبت بلجنة تحقيق مستعجلة وترحيلها الفوري

طالبت 14 عائلة تقطن على مستوى حي „عمار عاشور“ بالحامة ببلدية بلوزداد ببيوت هشة بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على الضرر الذي تعيشه وتعانيه منذ سنوات، سيما وأن السلطات المعنية لم تكلف نفسها عناء الالتفات إليهم رغم الفيضانات والرياح القوية التي عرفتها العاصمة هذه الفترة.

اشتكت 14 عائلة تعيش في محتشدات ضيقة ووسط ظروف أقل ما يقال عنها كارثية، من الحياة المزرية التي يعيشونها في ظل الصمت الرهيب من طرف المسؤولين والسلطات المحلية، حيث يقاسون الأمرّين في صمت رهيب، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بلجنة ولائية تقف فعلا على الظروف التي يعيشونها والتي استنزفت صحتهم وألقت بهم إلى بحر المعاناة في مد وجزر، قليلا ما يمدهم بالأمل بالنظر إلى طول فترة معاناتهم.

وحسب عدد من المتضررين فإنهم وجهوا نداءات متكررة لوالي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، من منطلق أنهم أكثر الأشخاص ضررا وبحاجة إلى الترحيل، معتبرين أن أصحاب القصدير ليسوا أفضل من حالهم كما أن معاناتهم تكاد تكون متشابهة مع فارق بسيط أن معاناتهم طال أمدها مقارنة بمن فر من ويلات الإرهاب، خاصة وأن جملة المعاناة التي قاسوها والتي بلغت ذروتها أثناء زلزال بومرداس في ماي 2003 عندما سارعت السلطات إلى إجلائهم خوفا من تهدم المنازل على رؤوسهم، وظلوا مشردين بين الأقارب والجيران والمحسنين مدة ستة أشهر ليرجعوا إليها مكرهين بعدما ضاقت بهم السبل، وقبل ذلك فقد طالتهم مخلفات فيضانات باب الوادي وأخذ نصيبهم من المياه التي أضعفت أكثر مقاومة هذه البيوت التي يصعب على أي مهندس فك شفرتها وهي متداخلة فيما بينها مما يصعب التفرقة بين حدود كل بيت.

وبسبب الوضع المأساوي، يناشد أفراد العائلات القاطنة بمحتشدات السلطات للتدخل في أقرب الآجال وتمكينهم من الاستفادة من سكنات لائقة تحفظ كرامتهم وتمكنهم من عيش حياة طبيعية محترمة بعيدا عن الظروف التي حرمتهم من حلوها وأفقدتهم لذة العيش.