100 سكن اجتماعي لـ5000 ملف مودع بحسين داي بالعاصمة

مسؤولو البلدية يطالبون برفع حصتها

اعتبر منتخبو المجلس الشعبي البلدي لحسين داي حصة 100 سكن اجتماعي الممنوحة للبلدية الخاصة بذوي الدخل المحدود أنها قليلة جدا، مقارنة بعدد الملفات التي بلغت 5000 ملف، وهو ما جعل مهمة اختيار القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية صعبة.

وقال نائب رئيس مكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة، دهواني مقران، خلال حديثه مع “وقت الجزائر”، إن وجود الآلاف من العائلات التي تنتظر حقها من السكن على مستوى بلدية حسين داي، إلا أن الطلب يفوق بشكل كبير العرض وهو الأمر الذي يدخل المسؤولين المحليين في كل مرة في مشاكل من أجل تسوية القائمة النهائية للحصول على سكن اجتماعي، خاصة وأن مصالح البلدية استقبلت قرابة 5000 ملف من طرف المواطنين من أجل كوطة سكنية مقدرة بـ100 حصة، مطالبا السلطات الولائية بالرفع من الحصة الموجهة للبلدية خاصة وأن معظم العمارات الموجودة بالبلدية تعود للعهد الاستعماري وقد أصبحت مهترئة تماما ولا تصلح للإيواء.

وأضاف ذات المسؤول أنه يتم حاليا على مستوى أحياء وأزقة بلدية حسين داي خروج لجنة التحقيق مع منتخبين محليين من أجل إعادة إحصاء العائلات المتضررة بين الأسطح والأقبية والتحقيق في الظروف التي تعيش بها، وإعادة التقاط صور جديدة لهم من أجل إعطاء لكل ذي حق حقه في السكن، تطبيقا لتعليمات والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ.

وقد توصلت المصالح المعنية إلى إحصاء 190 عائلة من أجل أن تستفيد من سكنات جديدة خلال العمليات المقبلة لإعادة الترحيل التي تباشرها ولاية الجزائر، والعملية لا تزال متواصلة إلى غاية تطهير البلدية من جميع السكنات المهترئة وإخراج العائلات من العيش في الضيق وسط الأقبية والأسطح، واستغلال هذه الأخيرة في الصالح العام.

للإشارة، لا تزال معظم بلديات العاصمة 57 تعمل من أجل ضبط القائمة النهائية الخاصة بالسكنات الاجتماعية، حيث أن آلاف المواطنين ينتظرون بشق الأنفس الإعلان عن القائمة النهائية الخاصة بالمستفيدين من السكنات الاجتماعية التي توزع كل سنة، إلا أن هذه المرة لم يتم التعجيل في دراستها رغم الأوامر القطعية التي أصدرها المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، إلى المسؤولين المحليين من أجل الإسراع في وتيرة دراسة الملفات المودعة وتسليم المواطنين سكناتهم في أقرب الآجال، إلا أن الواقع يعكس ما يتم تداوله.

نادية بوطويل