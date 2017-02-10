“10 آلاف مريض بحاجة إلى زرع كلى“

رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى، ريان طاهر لـ“وقت الجزائر“:

كشف البروفيسور ريان طاهر رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وزراعة الكلى في حوار مع „“وقت الجزائر“ أنه يوجد 10 آلاف جزائري بحاجة إلى زرع كلى، لكن الأمر صعب تحقيقه بسبب غياب الإمكانيات وغياب ثقافة التبرع لدى المواطنين، مؤكدا أن „ثلث المرضى ممّن تجرى لهم العمليات الجراحية لا يخضعون لمتابعة طبية دقيقة مما يساهم في تدهور حالتهم الصحية.

„وقت الجزائر“: ما هي الأسباب الحقيقية وراء انتشار مرض القصور الكلوي؟

البروفيسور ريان طاهر: إذا ما تحدثنا عن مرض القصور الكلوي لابد أن نعرف بأنه يوجد نوعان القصور الكلوي الحاد الذي غالبا ما يشفى منه المريض والنوع الثاني وهو المزمن والذي يمثل أكبر مشكل بالنسبة للمريض، أما أسبابه الحقيقية هي كثيرة ومتنوعة كانتقال الجراثيم والميكروبات من الأشخاص، المياه الملوثة والإكثار من تناول اللحوم الحمراء والبيضاء وملح الطعام، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري الذي أصبح يمثّل 50 بالمائة من الأشخاص الذين يصابون به .

ماذا عن عمليات الزرع بالجزائر، هل هي ناجحة دائما؟

عمليات زرع الكلى هي ناجحة وتتجه نحو الأحسن ولا تثير القلق حيث وصل عدد العمليات التي تم إجراؤها منذ 2016 حوالي 250 عملية، بينما وصل عددها الحقيقي منذ 1986 وإلى غاية اليوم حوالي 2000 عملية زراعة كلية إلا أنها تبقى غير كافية، ولذلك فإن وضعية علاج القصور الكلوي بالجزائر تسير نحو الأحسن وليست مقلقة، أما في ميدان تصفية الدم عبر ما يسمى “„الدياليز“ فيوجد حوالي 22 ألف مريض يخضعون لعمليات تصفية الدم عبر 350 مركز موزعين على القطاعين العام والخاص .

أما فيما يخص فئة الأطفال فهناك صعوبات لأنه بات من الضروري إجراء عمليات زراعة الكلى لهم بعد إصابتهم بالمرض، لأن تصفية الدم تكون لمدة محددة عام أو عامين وبعدها لا يستطيع المواصلة وذلك لضمور العروق وإذا لم تزرع له كلية سيموت.

هل غياب الضمان الاجتماعي يعيق عملكم بالمستشفيات؟

بالتـــــأكيد غياب بطاقة الضمان الاجتماعي „بطاقة الشفاء“ أصبح يمثل هاجسا حقيقيا أمام مرضى القصور الكلوي المزمن، خاصة أنهم يجدون صعوبة في إيجاد مكان لإجراء عملية تصفية الدم، سواء بالقطاع الخاص أو العام خاصة بالمستشفيات فالإمكانيات المتعلقة بمعالجتهم موجودة لكن المشكل الوحيد هو أنهم لا يملكون بطاقات الضمان الاجتماعي حيث أنهم غير مسجّلين، وأمام غياب هذا الإجراء فالمستشفيات لا يمكنها أن تقبل بمرضى جدد والتكفل بهم بهذه الطريقة، إلا أن هذا الأمر لم يمنعهم للخضوع “لإجراء „الدياليزperetoniale ” وهو وسيلة ثانية لعلاجهم إذ أن هذه الوسيلة أعطت نتائج حسنة في المؤسسة الاستشفائية بنفيسة “حمود „بارني“ سابقا حيث أنه يوجد 130 مريض يعالجون في المستشفى، بالإضافة إلى 30 مريضا يعالجون بنظام “الدياليز“.

ألا تعتقدون أن غياب المراقبة الطبية هو سبب مباشر؟

حقيقة يبقى مشكل الوقاية هاجسا حقيقـــيا أمامنا حتى لا نصل بالمرض إلى حالات القصور الكلوي المزمن، لأن الجزائر تحصي حوالي 03 ملايين مريض ممن يعانون من القصور الكلوي المزمن، بينهم 50 بالمائة لا يعلــــمون أنهــــم مصــــابون به لأنهم في غـــــالب الأحيان لا يجرون التحاليل الطبيـــة الدورية والتشخيص المبكر، وأنا أعتقد أن الـــوقاية لها دور فعال في هذا المجال لأن هذا المرض يمس الأشخاص الذين لديهم أمراض كالسكري وضغط الدم تساهم في حصول مشاكل صحية كفيلة بالإصابة بهذا المرض ولابد أن يخضعوا للعلاج .

هل أن غياب الوقاية زاد من معاناة المرضى؟

غياب الوقاية يعد من العوامل التي تشكّل خطرا في السنوات القادمة مما يستدعي تضافر جهود وزارة الصحة، صندوق الضمان الاجتماعي، جمعيات المرضى وممثلي المختصين في معالجة أمراض الكلى لوضع برنامج يرتكز على عدة محاور، أهمها الكشف عن المرضى المعرّضين للإصابة ولاسيما مرضى السكري، الضغط الدموي والسلّ، للتمكن من وقاية 30 بالمائة منهم من الإصابة، وكذا إعلام المريض حول مرض القصور الكلوي ومضاعفاته، إضافة إلى تنصيب شبكة صحية للتكفّل المبكر بالمصابين بهذا المرض تساهم فيها كافة الجهات المسؤولة التي يتوجب عليها تطبيق البرنامج الوطني للوقاية من مرض الكلى المزمن، لأن تطبيق هذا المخطط يتم عن طريق إتباع خطوات متتالية وفق إستراتيجية كاملة لدراسة الأسباب المؤدية لانتشار المرض في الجزائر، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة له.

هل هناك عجز في مجال عمليات زرع الكلى؟

“حقيقة أن الجزائر تسجل „عجزا كبيرا“ في مجال زرع الكلى وأن الاستفادة من زرع الكلى يبقى محدودا، إلا أن التحدي الذي يبقى قائما بالنسبة لنا وجب مواجهته حيث أنه ومنذ 1986 وإلى غاية اليوم تم إجراء حوالي 2000 عملية زراعة كلية في الجزائر، بينما وصل في 2016 إلى حوالي 250 عملية.

ألا ترون بأن غياب ثقافة التبرع بالأعضاء زادت من معاناة المرضى؟

نعم غياب ثقافة التبرع بالأعضاء لدى الجزائريين زادت من معاناة المرضى، لأن نسبة رفض فكرة التبرع بكلية وسط المجتمع من الميت إلى شخص حي بلغت 90 بالمائة، في حين بلغت ذات النسبة 70 بالمائة في تونس، و30 بالمائة في فرنسا، حيث أن عائلات الشخص المتوفى ترفض فكرة التبرع بأعضائه ليبقى التبرع محصورا من شخص حي إلى آخر حي بنسبة 99 بالمائة، ما أدى إلى تزايد عدد طالبي عملية زرع كلية، والذين تضاعف عددهم في الفترة الأخيرة، مرتفعا من 3 آلاف إلى 7 آلاف شخص يحتاج لزرع كلية، لذلك فإن مشكل التبرع بالأعضاء مغيبة.

كم تكلف عملية زرع الكلى في مستشفياتنا مقارنة بالخارج؟

تكلفة عملية زراعة الكلى في المستشفيات الجزائرية تقدر بـ200 مليون سنتيم، أما في فرنسا فتصل إلى 50 ألف أورو بما يقارب مليار سنتيم، أما بالدول العربية الأخرى كالأردن فتصل إلى 15 ألف دولار، وهي تكلفة كبيرة ولذلك فالكثير من المرضى يطالبون بمساعدات مالية من أجل إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بالخارج، وهذا الأمر لم يكن موجودا في بلادنا وأنا أقول لكم كذلك بأن هناك شبكة „مافيوية“ تنشط في الخفاء تقوم بنقل المرضى إلى الخارج للعلاج ولذلك توجب فتح تحقيق في هذا الأمر.

هل مرضى القصور الكلوي يدفعون ثمن العلاج؟

مرضى القصور الكلوي المزمن بالجزائر يعالجون مجانا ولا يدفعون نفقات العلاج، كما أنهم لا يستطيعون العيش طوال حياتهم في المعالجة ضمن آلية تصفية الدم لأنه بات جليا أن يفكّر المريض في عملية زرع كلية، وهذه الوسيلة أحسن طريقة للعلاج إذ أن الطلب على عمليات زراعة كلية هو كبير جدا ببلادنا، حيث أنه يتواجد حوالي 10 آلاف مريض في قائمة الانتظار ممن يبحثون عن إجراء مثل هذه العمليات، في ظل وجود 80 بالمائة لا يملكون متبرعين أحياء إلا أن ذلك لم يمنعنا من إجراء أكثر من 30 زراعة كلى في السنة بمعدل زراعة كلية كل أسبوع وكلّها ناجحة 100 بالمائة.

ما هي المعايير المعتمدة لزراعة كلية للمريض؟

عملية التبرع لإجراء عملية زرع كلية يتطلب عدة شروط واضحة إذ أنه بات من الأجدر أن يكون المتبرع واحدا من العائلة، كأن يكون أبوه أو واحد من إخوته لأننا لم نصل بعد لأخذ الأعضاء من الأشخاص المتوفين دماغيا بالجزائر، كما أنه يتوجب أن تكون الفصيلة الدموية متطابقة وأن لا يكون الشخص مصابا بمرض مزمن أو يعاني من مشاكل صحية أو عقلية، في ظل إخضاع الشخص المانح للكلية لفحوصات واختبارات نفسية حتى يكون واع بالعملية الجراحية، فالمشكل يبقى تنظيميا وكذا تقبّل العائلات لهذا الجانب لأن غالبيتهم يرفضون إجراء هذه العمليات بنسبة 90 بالمائة، خاصة أمام هاجس المتاجرة بالأعضاء.

هل ترى أن مراكز تصفية الدم كافية؟

عدد مراكز تصفية الدم الموجودة في الجزائر يقدر بـ350 مركز وطني تكفي لتغطية جميع احتياجات المرضى المصابين بالقصور الكلوي بالجزائر، حيث أنه يوجد حوالي 22 ألف جزائري يجرون عمليات تصفية دم مجانية عبر المستشفيات والعيادات الخاصة، والتي تصل إلى 6 آلاف دج بينما الكلفة الإجمالية في العام 110 مليون سنتيم .

ماذا عن الأدوية الخاصة بمرض القصور الكلوي؟

الأدوية متوفرة وموجودة بالمستشفيات وعبر الصيدليات كما أننا طالبنا باستخدام الأدوية „الجنيسة“ لأنها أعطت فعاليتها في الخارج، ونستطيع شراءها بتكلفة أقل، ولها مفعول جيد وهي تستعمل في المستشفيات الأوروبية كذلك وليست لها أية مضاعفات تذكر.

أين وصل مشروع المعهد الوطني للكلى؟

المشروع تم إنجازه بطاقة استيعاب تصل إلى 200 سرير وقاعة للمحاضرات ومطعم، إذ أن المعهد يحوي على 7 طوابق موزع على 5 قاعات للعلاج وجناح مخصص للإنعاش خاص بالأشخاص المتوفين دماغيا، فحاليا المعهد جاهز لاستيعاب مرضى الكلى وزراعة الأعضاء حيث يحتوي على منشآت جد متطورة بينما بقيت بعض „الروتوشات“ يتم استكمالها لكن بقي على وزارة الصحة أن تنظم مسابقات توظيف في المصالح التي سيتم فتحها بالمعهد كمصلحة الإنعاش، زراعة الكلى، والأعضاء ومصلحة أمراض الكلى، كما لا يفوتني أن أذكركم أنه تدعم مؤخرا بجهاز جد متطور لتكسير حصى الكلى وهي جد متطورة ودخلت حيز الخدمة.



حاوره: لخضر داسة