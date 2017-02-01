1.4 مليــــون طفــل يواجهـون خطــر المــــوت الوشــــيك في مجـــــاعات

خصوصا بنيجيريا، الصومال، جنوب السودان واليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس، إن نحو 1.4 مليون طفل يواجهون “خطرا وشيكا” للموت في مجاعات في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

ويموت الناس جوعا بالفعل في هذه الدول الأربع ويقول برنامج الأغذية العالمي “إن أكثر من 20 مليون شخص سيصبحون في خطر خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وقال أنتوني ليك، المدير التنفيذي ليونيسيف، إن “الوقت ينفد بالنسبة لأكثر من مليون طفل.

“لا نستطيع مع ذلك إنقاذ أرواح كثيرة. سوء التغذية الحاد والمجاعة الوشيكة من صنع الإنسان إلى حد بعيد. طبيعتنا الإنسانية المشتركة تطالب بعمل أسرع. علينا ألا نكرر مأساة مجاعة 2011 في القرن الأفريقي.”

وأُعلنت المجاعة رسميا يوم الاثنين في مناطق بجنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ 2013. وقسم الصراع على نحو متزايد هذا البلد على أساس عرقي، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من إبادة جماعية محتملة.وقالت يونيسيف، إن 270 ألف طفل في جنوب السودان يعانون من سوء تغذية حاد. وقالت مؤسسة إنقاذ الطفولة الخيرية يوم الاثنين، إن أكثر من مليون طفل في جنوب السودان يواجهون خطر الموت جوعا.

وعانى جنوب السودان أيضا من نفس الجفاف الذي شهده شرق إفريقيا، وأعاد الصومال إلى شفا المجاعة بعد ست سنوات من موت 260 ألف شخص جوعا في 2011.وقالت يونيسيف، إن من المتوقع أن يعاني 185 ألف طفل من سوء تغذية حاد في الصومال هذا العام، ولكن من المرجح، أن يرتفع هذا العدد إلى 270 ألف طفل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويعاني 462 ألف طفل من سوء تغذية حاد في اليمن، حيث أدت الحرب المستمرة منذ عامين إلى انهيار اقتصادي وقيود شديدة على حركة الشحن.

وكالات