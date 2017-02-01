ڤـايـــد صالح يكرّم المنتــخــب الوطني العسكري

بعد مشاركته المشرفة في كأس العالم

نظم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، بالجزائر العاصمة، حفل استقبال وتكريم على شرف الفريق الوطني العسكري لكرة القدم، بعد مشاركته المشرفة في فعاليات كأس العالم العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، التي جرت فعالياتها في مسقط بسلطنة عمان من 13 إلى 29 جانفي 2017، وعرفت مشاركة 16 دولة عضوا في المجلس.

وجرى تكريم وتهنئة المنتخب الوطني العسكري، بحضور رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين ورؤساء مصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وخلال هذا الحفل، حرص وزير الدفاع، في كلمة له، على تقديم التهاني، باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للعناصر، التي شاركت في هذه الدورة، والذين بذلوا كل ما بوسعهم من أجل تحقيق نتائج شرفوا بها أنفسهم وجيشهم ووطنهم، كما نوه بروح الانضباط وقوة العزيمة والحرص الشديد على الانتصار، التي تحلى بها عناصر النخبة الوطنية، انطلاقا من الحس بالواجب الوطني وحس المسؤولية.

وجــدد أحمد قايد صالح، في الختام، تهانيه للطاقم الفني والإداري وأعضــــاء الوفد الرياضي، طالبــا منهم المضي قدما نحو تحقيق نتائج مستقبلية أكثر إشراقا وأكثر تميزا، وفي نهاية هذا الحفل، أُخذت صورة تذكارية جماعية تخليدا للحدث.

ق.ر