ڤايد صالح في زيارة للإمارات العربية المتحدة

في إطار الدورة 13 للمعرض الدولي للدفاع „ايدكس-2017“

شرع، أمس، الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ممثلا لرئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت „وقت الجزائر“ نسخة منه على أن „هذه الزيارة تندرج في إطار فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للدفاع „ايدكس-2017“، وذلك بعد الدعوة التي تلقاها رئيس الجمهورية من طرف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي“.

وأفاد البيان أن „هذه الزيارة تندرج ضمن إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك“.



لخضر داسة