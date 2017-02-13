8 وزراء يقدمون ترشيحاتهم وسلال لم يفصل

الأمين العام للأفلان جمــال ولد عبـــاس يكشـــف:

نفى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن يكون الوزير الأول، عبد المال سلال، قد أكد ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدا أن الأخير لم يقم بعد بسحب ملف ترشحه، كاشفا عن أسماء 8 وزراء من الحكومة الحالية ممن سيقدمون ترشيحاتهم.

أكد، ولد عباس، أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة من سيفصل في ترشح سلال من عدمه، مؤكدا أن الأخير لم يقم بعد بسحب ملف ترشح، وكشف المتحدث عن أسماء 8 وزراء من حكومة سلال الحالية، سيقدمون ترشيحاتهم، في صفوف جبهة التحرير الوطني، يتعلق الأمر بكل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة، المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاغابو، وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، وزير السياحة وتهيئة الإقليم والصناعات التقليدية، عبد الوهاب نوري ووزير الموارد المائية عبدالقادر واعلي.

وكشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس الاثنين، خلال الندوة صحفية التي عقدها، على هامش مراسم تنصيب اللجنة المكلفة بضبط قوائم ترشيحات “الأفلان” للتشريعات المقبلة، أنه اشترط على كل وزير يقدم ترشيحه أن يتخلي عن منصبه الوزاري، مشيرا في نفس الوقت عن رفض ترشح كل من وقف ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الحزب، عبـــــد بوتفليقـــة في أي وقت من الأوقات.

وأضاف المتحدث دائما، أن جبهة التحرير الوطني قد حرصت على احترام مبدأ الشفافية في دراسة ملفات المترشحين، مؤكدا أنه لن تسمح لبعض الأطراف بتلطيخ الأفلان مثلما لطخته سابقا.

يذكر أن الحــــزب قد أعلن سابقا أن الملفـــــات المودعة قد بلغ عددها 6200 ملف، وسيتـــــــم الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الأفلان يـــــوم السادس مارس المقبل.

يزيد بابوش