ولد علي يطلب من روراوة الاعتذار

أفادت بعض المصادر، أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، وجه كلمات حادة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، مطالبا إياه بتقديم اعتذار للشعب، وتقديم استقالته بعد نكسة “الخضر” وخروجهم في الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في الغابون. وأشار ذات المصدر، أن ولد علي اعتبر انتقاداته لروراوة بالمنطقية، وبأنها لم تخرج عن الإطار، ولم تحمل أي تجريح، وبأن على رئيس الاتحادية تقديم حصيلته، في إشارة إلى الأموال الضخمة التي قدمتها الدولة دعما لـ”الفاف”.