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ولد عباس ينهي مهام مدير ديوانه

فبراير 07, 2017 الحدث 0

ولد عباس ينهي مهام مدير ديوانه

أنهى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، مهام مدير ديوانه فضيل سعد الدين، وهو الذي كان يوصف بالرجل العلبة السوداء في فترة تولي عمار سعداني زمام الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، التي غادرها منذ شهور.وبحسب ما نقلته مصادر من بيت حزب جبهة التحرير الوطني، فان أسباب إقالة مدير ديوان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ترجع إلى عدة شكاوي رفعها مسؤولو المكتب السياسي إلى الأمين العام، بخصوص تصرفات مدير الديوان خاصة ما تعلق بالتداخل في الصلاحيات، خاصة وان هذا الأخير كان أيضا محل خلاف بينه وبين حسين خلدون عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، الذي أنهيت مهامه قبل أسابيع، ليعوضه في مهام مكلف بالإعلام الوزير الأسبق موسى بن حمادي.
وكان ولد عباس قد احتفظ بمدير ديوان الأمين العام السابق عمار سعداني، في منصبه طوال هذه المدة، بل زاد من صلاحياته وتدخله في شؤون الحزب العتيد.

ربيع.م

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