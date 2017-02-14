ولد عباس يخضع قوائـم مترشحـي “الأفـــلان” للغربلـــــة

اللجنة التقنية للحزب تنهي دراسة أزيد من 4 آلاف ملف

أعلنت، أمس، مصادر عليمة لـ”وقت الجزائر”، أن “اللجنة السياسية المكلفة بدراسة ملفات المرشحين لتشريعيات 4 ماي المقبل لحزب جبهة التحرير الوطني، عن دراسة قوائم 6 ولايات بإشراف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، وذلك بعدما أنهت اللجنة التقنية دراسة ما يربو عن 4 آلاف ملف من مجموع الملفات المودعة المقدر عددها بـ6228”.

أوضحت ذات المصادر، أن “ولد عباس يشرف شخصيا من داخل فندق المنقذة ببن عكنون بأعالي العاصمة على عمل اللجنة السياسية، إلى جانب حضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، حيث تضم اللجنة المركزية عددا من أعضاء الحكومة الحاليين.”

وأضافت ذات المصدر أن اللجنة التقنية، التي باشرت مهامها أول أمس، أنهت دراسة ما يزيد عن 4 آلاف ملف سيتم تحويلها تدريجيا إلى اللجنة السياسية، التي تبت نهائيا في قوائم المرشحين المنتظر الإعلان عنها نهائيا في الـ 6 مارس القادم، بحسب ما أكده جمال ولد عباس لدى إشرافه على انطلاق العملية”، مشيرا إلى “حياديتها التامة في دراسة القوائم”.

وتستند اللجنة السياسية في عملها على عدة معايير يتم بموجبها قبول ملف المرشح، وتصنيفه وفقا لسلم تنقيط يعتمد بالدرجة الأولى على ولاء المرشح لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الحزب، وكذلك الأقدمية في النضال، التي تعتبر المعيار الثاني بعد الولاء لرئيس الحزب.

في مقابل هذا يواجه حزب جبهة التحرير الوطني معضلة كبيرة في كيفية انتقاء مرشحين بارزين، في ظل العدد الهائل للملفات المودعة، والتي فاقت كل التوقعات بتجاوزها 6 آلاف ملف،، حيث دون شك ستواجه اللجنة السياسية مشكلة كبيرة في دراسة كل الملفات، وهو ما أشار إليه أمين عام الحزب في عدة مناسبات.

وتتكون اللجنة السياسية المكلفة بدراسة الملفات من أعضاء اللجنة المركزية لـ”الأفلان”، التي تقوم بدراسة الجانب السياسي للمرشحين وفقا للقانون الأساسي للحزب، الذي يحدد آليات اختيار المرشحين لكن ابرز معيار هو الولاء لرئيس الحزب، رئيس الجمهورية.

لخضر داسة