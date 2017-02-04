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ولد عباس: “الأفــلان سينتقـــي المرشحيـــن الأوفيــاء لبوتفليقـة”

فبراير 04, 2017 الحدث 0

ولد عباس: “الأفــلان سينتقـــي المرشحيـــن الأوفيــاء لبوتفليقـة”

الحزب يشرع في غربلة 6200 ملف للترشح للتشريعيات:

شرع الأفلان في عملية غربلة قوائم المرشحين للتشريعيات المقبلة، من داخل مقره المركزي، من حيث تتصارع جهات على فرض مرشحيها ضمن القوائم النهائية.

أحصى المقر المركزي لجبهة التحرير الوطني، إلى غاية أمس السبت، 6200 ملف ترشح لمناضلين وإطارات، ضمن قوائم أولية جمعتها اللجان الولائية من القواعد.
ومُنع الإعلاميون من التوجه إلى أي من طوابق المقر، من حيث ظهر أن مهمة النظر في هذه القوائم قد وُزعت على قادة حاليين مداومين، وبعض نظرائهم عن القيادة السابقة (لما قبل المؤتمر العاشر).وإذ ظهر من بين هؤلاء عضو التقويمية، محمد بورزام، ينزل من الطابق العلوي للمقر، فقد تباينت معلومات، على اختلاف مصادرها من داخل المقر، في تفاصيل آخر عملية تسبق ضبط القوائم النهائية للمرشحين.ولأنه صراع يؤشر على انقسام وانفجار داخلي قد يكون مع الإعلان عن القوائم النهائية، خلال الأيام المقبلة، فقد سارع الأمين العام، جمال ولد عباس، لعقد ندوة صحفية من داخل المقر، أمس، في محاولة لاحتواء أي سخط، بقوله “إني لست مجرد أمين عام، وأن هناك من هو أعلى مني سلطة، وهو رئيس الحزب ورئيس الجمهورية”. ليضيف “إننا ندرس ملفات المرشحين، من ناحية إدارية وقانونية، وسنحرص على انتقاء 461 مرشح (يمثلون عدد مقاعد البرلمان) سيشرفون ويمثلون رئيس الجمهورية والحزب والدولة”.ووعد ولد عباس بأن يحتفظ بكل ملفات الترشح، ضمن القوائم الأولية، في أرشيف الحزب، تحسبا لترشيح أصحابها في بقية مواعيد انتخابية، ومنها الانتخابات المحلية لشهر نوفمبر المقبل، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، لاحقا. بينما حرص على توضيح موقف مفاده “أن المقياس الأول والأساسي في انتقاء 461 مرشح للانتخابات التشريعية هو الالتزام لرئيس الجمهورية والوفاء له، وهناك معيار ثاني أساسي هو الأقدمية والكفاءة”.
وذكر ولد عباس ما مفاده “أن من يسيئون لرئيس الجمهورية سيمنع عنهم الترشح، ضمن قوائم الأفلان”. وبصريح العبارة، منح الأفضلية لقدماء الحزب في الترشح، بأن قال انه “لا يمكن أن يسبق هؤلاء الجدد في الحزب”.ومن جهة أخرى، أكد ولد عباس رغبة ترشح 7 وزراء سابقين للتشريعات المقبلة، في حين ترك لغيره من قياديي الحزب كي يختلفون بشأن أسمائهم.
ومجددا، تحدث ولد عباس عن ولاء المنظمات الوطنية الكبرى، و6 منظمات طلابية وجمعيات شبانية، لـ”الأفلان”، ودعمها له خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وإذ أعلن عن تجمع سينشطه لهذا الغرض هذا الأسبوع، مع تنظيمات شبانية في القليعة (تيبازة)، فقد حرص أيضا على القول أن “الأفلان” يهتم حاليا بتسجيل مليون و613 ألف طالب، والمستفيدين من مشاريع تشغيل الشباب، “لونساج”، ضمن القوائم الانتخابية، عبر مختلف البلديات.


عبد العالي خدروش

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