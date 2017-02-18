وقفـــة احتجاجيــــة لمكتتبـــي “عدل 2” أمام مقر ولاية ميلة

آخر تحديث : فبراير 18th, 2017 10:02 مساءً
فبراير 18, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
للمطالبـــة بتجسيـــد حصصهـــم السكنيـــة”
نظم عدد من مكتتبي صيغة السكن البيع بالإيجار “عدل 2” وقفة احتجاجية أمس السبت، أمام مقر ولاية ميلة للمطالبة بـ«الإسراع في تجسيد حصصهم السكنية”، كما لوحظ.
بحسب ممثل عن المحتجين إسماعيل بونقير، فإن عددا من مشاريع الحصص السكنية المسجلة ضمن برنامج “عدل2” بالولاية “تعاني التعطيل والتأخر، على غرار حصة 1000 مسكن بمنطقة مارشو بميلة، لم تنطلق بعد فعليا رغم أنه مسجل منذ 2013”.وطالب المحتجون الذين رفعوا لافتات ضمنوها مطالبهم، بالإسراع في الشروع في الأشغال بهذه الحصة الأخيرة إلى جانب مشروع 40 مسكنا بالتلاغمة وتسريع الأعمال في حصص شلغوم العيد وفرجيوة وتاجنانت بمجموع 1400 مسكن، وكذا انطلاقة الأشغال بحصص 2015، التي تضمنت 1000 وحدة بكل من ميلة وشلغوم العيد وفرجيوة.ويصل برنامج ‘’عدل 2” في مجموعه بولاية ميلة إلى 5800 وحدة، منها 2000 مسكن سجلت مؤخرا برسم برنامج 2017.وكان والي ميلة محمد جمال خنفار، أوضح مؤخرا بشأن هذه الحصة الأخيرة، بأنه تم تحديد العقار المخصص لها وذلك بعدد من مدن الولاية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تتكفل “جديا بهذا الملف وقد حرصت على توفير مختلف شروط تجسيده الفعلي، لاسيما من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم في ولاية تعاني أصلا من نقص فادح في مجال العقار”.
ويتجاوز عدد مكتتبي برنامج ‘’عدل2” بولاية ميلة 6 آلاف مكتتب، بحسب المعطيات المتوفرة محليا.
وأج
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