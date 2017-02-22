“وقت الجزائــــر“ و“لوتــــون دالجيـري“ تطفئان شمعتهما الثامنة

وسط إصرار على تكثيف الجهود من أجل الريادة

احتفل، أمس، عمال وإطارات “مجمع الصحافة الوقت الجديد“ بمرور ثماني سنوات على إنشاء جريدة „وقت الجزائر“ الناطقة بالعربية، وجريدة „لوتون دالجيري“ الناطقة باللغة الفرنسية، وهي المناسبة التي تمت في أجواء أخوية، ملؤها الإصرار على تحدي الصعاب التي تواجهها مهنة الإعلام والصحافـــة بشكل عام، في السنوات الأخيرة بالجزائر.

في هذا السياق، دعا المدير العام لـ“مجمع الصحافة الوقت الجديد“، محمد حاكم، كافة العمال الذيــــن يصــــل عددهــم إلى 570 موظـــف إلى “تكثيف الجهود وخلــــق فـــرص تعاون بين فروع المجمع، من أجل الوصول إلى الأفضل“، مؤكدا في نفس الوقت بأن “„المجمع سيتحدى بفضل الطاقة البشرية المتواجدة جميع العواصـــــف، التي تعصف بقطاع الإعــــلام“، قبل أن يشير إلى أن “„المجمع كـــان عرضة لمعلومات خاطئــــة تم ترويجها من منابر إعلامية“، مفندا كل ما تم تداوله من إشاعات حول مسألة التأخــــر في دفـــــع الرواتب، وأكد بإشهاد العمال الحاضـــــرين بأن “الرواتــــب تدفع بصــــــورة منتظمة كل شهر، مطمئنـــــا كذلك بأن „المجمع بجميع فروعه مستمر في عمله وفي تقديم الأحسن، من خلال إعلام موضوعي ومحترف“.

من جهتــــه، قال المشرف العام على صحيفة “„وقــت الجزائر“، أمين علام، بأن المسيــــرة متواصلة من أجل تقديم خدمة إعلامية موضوعية وبكل احترافيـــــة، مضيـــــفا بـــأن المجمع الذي انطلق بجريدة “„لوتون دالجيري“ „ في 12 جانفي 2009، ثم „“وقت الجزائر“ في 24 فيفري مــــن نفس السنة، توسع بميلاد قناتي „“دزاير تي في“ العامة و“دزاير نيوز“ الإخبارية، وعماله عـــازمون على رفع التحدي، وبذل الجهود لتقديم الأحسن.

بدوره، قال مدير تحرير يومية “„لوتون دالجيري“، حسان موالي، إن الرهان اليــــوم بالنسبة للمجمع هــــو توحيد الجهود بين مختلف فروعــــه، مشــددا على أن “„مجمع الصحافة الوقت الجديد“ يتوفر على الإمكانيات، التي من شأنها أن تجعله في الطليعة.

أما المدير العام لقناة „“دزاير نيوز“، جمال معــافـــة، فــقـــــــال إن „المجمع يتوفر على جميع الإمكانيات، التي من شأنها أن تسهل عمل الصحفي، سواء البشرية منها أو المادية“، مؤكدا أن „قوة المجمع تكمن في العنصر البشري، الذي يتوفر عليه، وكذا مقره“.

واختتم مدير أخبار قناتي “„دزاير تي في“ و“دزاير نيوز“، سمير عقون، الكلمة بتأكيده أن الرهان المقبل يتمثل في ضرروة التركيز على النوعيــــة، متمنيا النجاح لكافة الأسرة الإعلامية، التي تشتغل بالمجمع، وكذا الريادة في مجال الإعلام للجريدتين وللقناتين.

نادية بوطويل