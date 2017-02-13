آخر تحديث : فبراير 13th, 2017 8:50 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

وفــــد أممــــي عنـــد بـــن صالــــح

فبراير 13, 2017 همسات 0

وفــــد أممــــي عنـــد بـــن صالــــح

استقـبل عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس الأمـة، أمس، بمقر المجلس، إيريك أوفرفيست ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية “بنود”، الذي أدى له زيارة مجاملة، وقدّم بالمناسبة عرضًا عن أهم المشاريع والبرامج، التي تشكل محورًا للتعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، خاصة في المجال البرلماني.. وحرص رئيس مجلس الأمة على لفت الانتباه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة وتجارب التعاون مع البلدان الأخرى، ومتابعة تقييم وتطوير هذا التعاون بالتنسيق مع المصالح الادارية المعنية بمجلس الأمة، في لقاءات لاحقة يتم خلالها النظر في المشاريع، التي كانت محور تعاون والتي قدّم بشأنها الأمين العام للمجلس ملخّصًا تضمن أهم ما تحقق منذ سنة 2005.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 07, 2017

همسات

الشاب خالد يتفاجأ بعمر ابنة ديانا

الشاب خالد يتفاجأ بعمر ابنة ديانا

فبراير 13, 2017 0

نشرت ديانا حداد فيديو من كواليس حلقة برنامج تلفزيوني جمعها بالشاب خالد، وكتبت عبر تغريدة لها بموقع تويتر:...
اقرأ المزيد
تلاعبــات فــــي تأمينـــات السيـــارات

تلاعبــات فــــي...

فبراير 13, 2017 0

وفــــد أممــــي عنـــد بـــن صالــــح

وفــــد أممــــي عنـــد...

فبراير 13, 2017 0

طلعي يتجاهـــل سلالــم “المتـرو”

طلعي يتجاهـــل سلالــم...

فبراير 13, 2017 0

صالحي مستاءة من الرجال!

صالحي مستاءة من الرجال!

فبراير 13, 2017 0

معاناة بسبب محطة قطـار!

معاناة بسبب محطة قطـار!

فبراير 12, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  