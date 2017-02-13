وفــــد أممــــي عنـــد بـــن صالــــح

آخر تحديث : فبراير 13th, 2017 8:50 مساءً
فبراير 13, 2017 Wakteldjazair همسات 0
استقـبل عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس الأمـة، أمس، بمقر المجلس، إيريك أوفرفيست ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية “بنود”، الذي أدى له زيارة مجاملة، وقدّم بالمناسبة عرضًا عن أهم المشاريع والبرامج، التي تشكل محورًا للتعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، خاصة في المجال البرلماني.. وحرص رئيس مجلس الأمة على لفت الانتباه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة وتجارب التعاون مع البلدان الأخرى، ومتابعة تقييم وتطوير هذا التعاون بالتنسيق مع المصالح الادارية المعنية بمجلس الأمة، في لقاءات لاحقة يتم خلالها النظر في المشاريع، التي كانت محور تعاون والتي قدّم بشأنها الأمين العام للمجلس ملخّصًا تضمن أهم ما تحقق منذ سنة 2005.
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