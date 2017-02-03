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وفاة الممثــــــل الأردني حابس العبـــــــــــادي

فبراير 03, 2017 فن وثقافة 0

وفاة الممثــــــل الأردني حابس العبـــــــــــادي

عن 72 عاما

قالت وكالة الأنباء الأردنية إن الممثل حابس العبادي توفي يوم الخميس عن 72 عاما بعد معاناة مع المرض. ونعى وزير الثقافة الأردني نبيه شقم الفنان الراحل في بيان جاء فيه: “العبادي أثر في جيل بأكمله بأعماله التلفزيونية والدرامية بما أوتي من مقدرة عالية واحتراف عال وفطرة أصيلة في التعريف باللهجة الأردنية وجوانب الحياة الاجتماعية في مشواره الحافل بالعطاء”.
ولد العبادي في 1944 وتميز بتقديم الأدوار التي تعبر عن البيئة البدوية وعاداتها وتقاليدها. ومن أبرز المسلسلات التي قدمها “حدث في المعمورة” و”وجه الزمان” و”جلوة راكان” و”تل الريشوني” و”الغريب” و”راعي الصيت”، كما نال شهرة عربية نتيجة مشاركته في بعض المسلسلات والأفلام الخليجية.
ق.ث

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