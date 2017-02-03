وفاة الممثــــــل الأردني حابس العبـــــــــــادي

آخر تحديث : فبراير 3rd, 2017 8:30 مساءً
فبراير 03, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 0
عن 72 عاما
قالت وكالة الأنباء الأردنية إن الممثل حابس العبادي توفي يوم الخميس عن 72 عاما بعد معاناة مع المرض. ونعى وزير الثقافة الأردني نبيه شقم الفنان الراحل في بيان جاء فيه: “العبادي أثر في جيل بأكمله بأعماله التلفزيونية والدرامية بما أوتي من مقدرة عالية واحتراف عال وفطرة أصيلة في التعريف باللهجة الأردنية وجوانب الحياة الاجتماعية في مشواره الحافل بالعطاء”.
ولد العبادي في 1944 وتميز بتقديم الأدوار التي تعبر عن البيئة البدوية وعاداتها وتقاليدها. ومن أبرز المسلسلات التي قدمها “حدث في المعمورة” و”وجه الزمان” و”جلوة راكان” و”تل الريشوني” و”الغريب” و”راعي الصيت”، كما نال شهرة عربية نتيجة مشاركته في بعض المسلسلات والأفلام الخليجية.
ق.ث
فبراير 01, 2017 0رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...