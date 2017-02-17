وعلـــــي يستجيـــــب لصالحـــــي

طمأنت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، مواطني ولاية تسمسيلت، قائلة “أحب أن أطمئن سكان حي حسان بولاية تسمسيلت بأنني قد اتصلت بوزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر وعلي، لأطرح عليه انشغالاتكم التي حملتموني إياها، ولقد وجدنا من الوزير آذانا صاغية”.