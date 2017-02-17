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وضع 26 مـحطة للجيل الرابع حيّز الخدمةإلى حد الآن

فبراير 17, 2017 أخبار محلية 0

وضع 26 مـحطة للجيل الرابع حيّز الخدمةإلى حد الآن

بولاية الوادي

وضعت 26 محطة لخـــدمات الجيــل الرابع إنترنيت والهاتف الثابت إلى حد الآن حيز الخدمة وذلك منذ انطلاق عملية تزويد زبائن اتصالات الجزائر بخدمات الجيل الرابع بولاية الوادي، حسب ما أفاد مؤخرا مسؤولو المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر.
وتأتي هذه العملية في إطار تجسيد البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة لاتصالات الجزائر الرامي إلى تمكين زبائنها القاطنين بالتجمعات السكانية محـــدودة الكثافة من امتيازات الجيل الرابع للإنترنيت والهاتف الثابت، وتتوزع هذه الخدمة العصرية للاتصالات على 26 تجمعا سكانيا بـ15 بلدية، وهي المناطق التي تعاني ولأسباب تقنية نقصا في عمليات الربط بشبكة الإنترنيت والهاتف الثابت.
واعتــمد في تـــوزيع تلك المنـــشآت التقنــــية على معيار الكثافة الـــسكانية وهي التجمعات التي يتجاوز تعداد سكانها 750 مواطن لاسيما بالقرى المعزولة والمناطق النائية حيث يستفيد منها حاليا أزيد من 19.500 زبون. وسيتم تعميم هذه العملية لتشــــمل باقي التجمعات السكانية لبلديات الولاية الثـــلاثين التي لم تســــتفد منها، حيث برمج مشروع لوضع محطات أخرى لتدعيـــم التغطــــية بخدمات الجيل الرابع للمناطق المستفيدة المشبعة لاسيما بالوسط الحضري.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالـــوادي تتـــوفر حاليا على إحـــدى عشر (11) وكالة تجارية بمعدل وكـــالة تجارية لكل دائرة، وذلك في إطــــار إســـتراتيجية المؤسسة الراميـــة إلى تقريب الخدمات من المواطن.
وأج

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