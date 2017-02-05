آخر تحديث : فبراير 5th, 2017 9:11 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

وصول الفرقاطة السعودية المتعرضة لهجوم الحوثيين إلى جدة

فبراير 05, 2017 دولي 0

وصول الفرقاطة السعودية المتعرضة لهجوم الحوثيين إلى جدة

أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر

وصلت إلى ميناء الأسطول الغربي في جدة الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية، التي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر.
وذكرت صحيفة (الرياض) على موقعها الإلكتروني أمس، أن السفينة وصلت إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث، حيث كان في استقبالها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق ركن عبدالله السلطان وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري ركن سعيد الزهراني وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي.
وكانت الفرقاطة تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر، تطبيقا لقرار الأمم المتحدة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين.وتقود السعودية تحالفاً عربياً ضد الحوثيين في اليمن، وتؤكد أنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية لصالح. وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 05, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017

همسات

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

فبراير 05, 2017 0

رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء...
اقرأ المزيد
بـــن غبريـــت مطلوبـــة بإيليـــزي

بـــن غبريـــت مطلوبـــة...

فبراير 05, 2017 0

بــــراف نائـــبـــــا للرئيــــس الإيفواري

بــــراف نائـــبـــــا...

فبراير 05, 2017 0

المطالعـــة داخـــل ثلاجـــة!

المطالعـــة داخـــل...

فبراير 05, 2017 0

فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

فلـة الجزائريـة تلجـأ...

فبراير 04, 2017 0

ولد علي يطلب من روراوة الاعتذار

ولد علي يطلب من روراوة...

فبراير 04, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  