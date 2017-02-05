وصول الفرقاطة السعودية المتعرضة لهجوم الحوثيين إلى جدة

أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر

وصلت إلى ميناء الأسطول الغربي في جدة الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية، التي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة (الرياض) على موقعها الإلكتروني أمس، أن السفينة وصلت إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث، حيث كان في استقبالها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق ركن عبدالله السلطان وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري ركن سعيد الزهراني وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي.

وكانت الفرقاطة تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر، تطبيقا لقرار الأمم المتحدة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين.وتقود السعودية تحالفاً عربياً ضد الحوثيين في اليمن، وتؤكد أنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية لصالح. وكالات