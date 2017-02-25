وزير الخارجية السعودي يشرع في زيارة رسمية إلى العـــراق الأولى من نوعـــــها منذ 2003

آخر تحديث : فبراير 25th, 2017 9:59 مساءً
فبراير 25, 2017 Wakteldjazair دولي 0
شرع وزير الخارجية السعودي, عادل الجبير, أمس, في زيارة رسمية إ،،،،،،،د هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي كبير منذ العام 2003. وقال مصدر في الخارجية العراقية، “إن الجبير وصل اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية سيلتقي خلالها برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وكذلك وزير الخارجية إبراهيم الجعفري, لبحث آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت أخيرا فتورا”.
وأضاف المصدر، أن الجانبين سيركزان في مباحثاتهما على محاربة الإرهاب, الذي يهدد الجميع, وسبل التعاون بينهما للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وتعد زيارة الجبير, هي الأولى من نوعها للعراق لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 2003.
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