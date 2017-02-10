وزيرة العلاقات الخارجية ووزير النفط الفنزويلـــيين في زيــــارة إلى الجـــزائر

آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً
فبراير 10, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
الزيارة فرصة لتعزيز إتفاق “أوبك”
يقوم كل من وزير النفط والمناجم الفينــــزويلي، نيلسون مــــارتينيز، ووزيــــــرة العلاقات الخارجــــــية الفنزويليــة ديلسي إلوينـــــــــــــا رودريغـــــــــــــــــــيز، بزيــــــــارة عمـــــل إلى الجــــــزائر اليـــــوم، حسبمــــا أفــــاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأكد ذات البيان، أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات التقليدية بين البلدين الصديقين، في ظرف يتميز بانعدام الاستقرار في سوق النفط، كما ستكون فرصة لمتابعة الحوار حول تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ،الذي تمخض عنه اتفاق الجزائر في 28 سبتمبر 2016، وسيقوم الطرفان أيضا بتقييم التعاون الثنائي ودراسة سبل ووسائل تعزيزه وتوسيعه إلى مجالات أخرى.
وتنفيذا لاتفاق الجزائر، كان أعضاء الأوبيب قد قرروا نهاية نوفمبر 2016تخفيض إنتاجهم بـ1.2 مليون برميل في اليوم ابتداء من 1 جانفي 2017 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، حتى تسترجع السوق استقرارها.
للتذكير، فإن دول الأوبيب، أقنعت كذلك دولا منتجة غير أعضاء بالمنظمة، مثل روسيا بتخفيض إنتاجها، إذ أقرت هذه البلدان تخفيضا بـ 558.000 برميل يوميا. وتعتبر الجزائر وفنزويلا عضوان في لجنة مراقبة اتفاقات منظمة الأوبيب واتفاقات شركائها حول تخفيض الإنتاج، وتضم اللجنة التي ترأسها الكويت كل من عمان وروسيا.
ساسي.ب
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