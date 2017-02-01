وزارة الفلاحة تغتال ما تبقى من موالين!

مربـــــون وخبــــــــراء يستغربـــــــون قراراتهــــــــا الأخيــــــرة

دخل قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن مادة الشعير الموجهة لتغذية الأنعام حيز التنفيذ، وبدأت معه معاناة الموالين ومربي الأغنام الذين كانوا يطالبون برفع الحصة الموزعة إليهم من هذه المادة ليجدوا أنفسهم أمام قرار آخر يهدد وجودهم كشعبة مهنية.

الحكومة تشتري الشعير بـ 150 دولار للطن وتبيعه بـ250 دولار

وصف ممثل الموالين ومربي الأغنام بولاية الجلفة، جقدالي عبد القادر، هذا القرار بالجائر والأحادي والعشوائي الذي جعل من أسعار الشعير تقفز من 1550 دينار للقنطار إلى 2750 دينار تضاف إليها تكاليف النقل المتغيرة،، بحسب المناطق ليتجاوز بذلك سعر القنطار الواحد 2800 دينار كأقل تقدير عند دواوين الحبوب الجافة، بالإضافة إلى التهابه في السوق الموازية إلى ما يناهز 4000 دينار للقنطار، بعد أن كان سعر القنطار لا يتجاوز 2800 دينار فيها.

واعتبر عدة موالين تحدثت إليهم “وقت الجزائر”، أن وزارة الفلاحــــــة اتخـــــذت هذا القرار دون العودة واستشارة أصحـــــاب المهنة ولا حتى إعلامهم مسبقا بـــه، معتبريـــــن أن مثل هذه الإجراءات تستلزم مشاورات واسعة ومنهجية في تطبيقها تأخذ بعين الاعتبار الصدمة، التي ستحدثها في سوق الأعـــــــلاف وبالتعـــــدي فـــــي ســــــوق المواشــــــي.

ورفع جقدالي عبد القادر مطلبا مستعجلا للوصاية يطالبها فيه بضرورة الرجوع إلى الموالين الحقيقيين، قبل اتخاذ أي قرار قد لا تحمد عقباه على الاقتصاد الوطني ككل وما تبقى من شعبة اللحوم الحمراء، في حين اعتبر عدة موالين من ولاية الجلفة، أن الوصاية تحاور تنظيمات غير ممثلة لهم ولا علم لها بمشاكل الشعبة، إذ يقتصر نشاطها على الممارسة السياسية بدل التركيز على تمثيل الموالين ورفع انشغالاتهم بصدق وموضوعية، كما طالب جقدالي وزير الفلاحة بالهبوط إلى الميدان وملاقاة مربي الأغنام والاستماع إليهم، واتخاذ قرار فوري يقضي بتسقيف أسعار الشعير في حدود 2000 دينار، قبل وقوع كارثة حقيقية ستكون أول تجلياتها إفلاس مربي الأغنام العاجزين عن توفير تغذية مناسبة لقطعانها.

الحكومة ستلجأ إلى استيراد اللحـــــوم قريبــــــا

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، في تصريح لـ”وقت الجزائر”، أن قرارا من هذا القبيل من شأنه أن يعبث بشعبة اللحوم الحمراء ككل، ويؤدي بها إلى حالة عجز المربين عن تحقيق توازن بين تكاليف تربية الأغنام وأسعار اللحوم المقترحة في الأسواق، وبالتالي فمهنة تربية الأغنام لن تعود مربحة على المدى المتوسط والقريب. “بما أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع، نظرا للضائقة المالية، التي يعيشها المستهلك، سيتخلص بعــــض الموالين من قطعانهم في أقرب وقت ممكن ولو تكبدوا خسائر طفيفة قبل فقدان كل شيء وستنهار أسعار اللحوم لفترة قصيرة”، يفسر الخبير آيت علي، مضيفا: “بعد هذه المرحلة، سيتقلص عدد المربين وستتقلص معهم أعداد رؤوس الماشية وستعود أسعار اللحوم الحمراء إلى الارتفاع بسبب الندرة. عندها، ستلجأ الحكومة كالعادة إلى الاستيراد لتدارك الوضع بمــــا هـــــو أخطـــــر مــــــن الخطـــــــر”.

واستغرب محدثنا من سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي، التي لا تخضع لأي منطق أو توجه فكري قائلا: “نحن أمام أول دولة تدعم الاستهلاك قبل الإنتاج في سياسة فريدة من نوعها في العالمين الرأسمالي والاشتراكي، نحن ظاهرة غريبة في العالم!”. وبما أن قرار رفع الدعم عن مادة أساسية كالشعير قد يقرأ أو يبرر من زاوية نية الحكومة التخلي عن سياسة “السوسيال”، فإن الخبير آيت علي ذكر أمثلة عن دول رأسمالية تدعم قطاعها الفلاحي، بل وأكد أن كل دول العالم تحاول مساعدة فلاحيها بطريقة أو أخرى، قائلا “في كل بلدان العالم بما في ذلك بلدان السوق الحرة الدول تدعم مزارعيها ومواليها وصياديها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تغيير في السياسات لا يكون إلا بعد مشاورات ومفاوضات مع المعنيين بالقرار الحكومي، إلا عندنا، فالسياسي والإداري يتصرفون في قطاعات إستراتيجية بتحامل على الحلقة المفيدة، التي يرونهــــــا حلقة ضعيفـــــة في المجتـــــــمع، ولا يراعــــون ردة فعل المعنيـــــين ولا عواقب قراراتهم المنافية للمنطق السليم وقواعد الاقتصاد، ولا حتى الوعود، التي يقدمونهــــــا… وزير يدعـــــي سعيه لبعث النشاط الزراعي وتطوير الإنتاج الفلاحي وفي نفس الوقت يتصــــرف بغباء ودجــل لا نظـــير لهـــما”، يستـــغرب محدثنــــا.

“الفســـــاد” يعشعــــــش فـــي ديـــوان الحبــوب

أما عن حجة محاربة ظاهرة المضاربة في مادة الشعير التي خلقت بارونات على مستوى دواوين الحبوب العمومية، فاعتبر المحلل الاقتصادي مثل هذه الحجج بالواهية، باعتبار أن وجود مضاربة في مادة الشعير يدين ديوان الحبوب أولا، لأنه المسؤول عن تطهير قوائمه من الدخلاء والمحتالين، محملا ذات الديوان جزءا كبيرا من مشاكل قطاع الفلاحة: “كل المشاكل تأتي من ذلك الديوان، الذي عاث فسادا في قطاع الحبوب إنتاجا واستيرادا وتوزيعا، ووجه الدعم والمواد المدعمة إلى غير مستحقيها من المضاربين، ولو لا تواطؤ الجهات الرسمية لما استوردنا 05 بالمائة من مجمل الحبوب المتداولة في السوق الدولية وصرفنا 2 مليار دولار دعم سنويا مع استيراد ما قيمته 4 مليار دولار دون تحقيق أي جدوى في شعبتي اللحوم البيضاء والحمراء”، يضيف محدثنا، موجها اتهاما صريحا لمسؤولي ديوان الحبوب: “هناك عصابات لا تستـــــطيع السطـــو بهذه الدرجـــــة علـــــى أرزاق النـــــاس دون تواطــــــــؤ مباــــشر مــــن هـــــذا الديـــــوان”.

ومن جانب اقتصادي محض، يبدو قرار الحكومة رفع الدعم عن مادة الشعير غير مبرر، بالنظر إلى أسعاره في الأسواق الدولية، أكثر من ذلك، ستحقق الخزينة العمومية أرباحا خيالية على ظهر مربي الأغنام مثلما يفسر ذلك محدثنا: “لا توجد أي ضريبة على الأعلاف والشعير ولا حتى على الفرينة، فمجمل الحبوب والأعلاف لا يخضع إلا لنسبة 5 بالمائة من الحقوق الجمركية وهو معفى من الرسم على القيمة المضافة. أما عن السعر الحالي للشعير فهو ليس فقط مجرد من الدعم، بل ويجني منه الديوان فوائد غير منطقية على حساب المربيين كون سعر الشعير في الأسواق العالمية لا يتعدى 150 دولار للطن أي 16500 دينار للطن (1650 دينار للقنطار)، فكيف لديوان عمومي لا يخضع إلى أي رسم وممول من الخزينة العمومـــــية أن يبيعه للمربيــــــن بمقابـــــل 250 دولار للطــــــن للمواليــــــــــن؟”.

عبث متعمد بقطاع الفلاحة!

وأكد الخبير فرحات آيت علي أن الحل بسيط وفي متناول الوزارة، ويكمن في إخضاع قوائم ديوان الحبوب إلى التطهير والمراقبة القبلية والبعدية لإقصاء المحتالين بدل إخضاع كل المربيين إلى عقوبة جماعية”، مضيفا: “أشك في وجود نية لدى الوزارة لبعث القطاع من الأساس، أرى وكأن هناك أجندة لتلويث الوضع وتعقيد الحالة الاقتصادية للمتدخلين في القطاع لأغراض مشبوهة. فعندما تتخذ مثل هذه القرارات المستفزة وغير المنطقية في الواقع، وجب علينا البحث عن الدواعي والأســـباب، بعيدا عن المنطق الاقــــــتصادي وخــــارج القطاع في حد ذاتـــــــه. المستقبل القريب سوف يدلنا عن الأسباب الحقيقية ويكشف لنا عن هويـة من يقـــــف وراء هذه التصرفات المنافــــــية للمنطــــق في عز الأزمة الاقتصادية”، يختم محدثنا تحليـــله للوضــــع.



نسيم براهيمي