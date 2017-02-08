وزارة الشبـــاب والريــاضــة تــرفض تــرشح فزوين لانتخــابــات اتحاديـة الــدراجـات

بسبب الشكوى التي تقدم بها الديوان المركزي لقمع الفساد

رفضت لجنة الطعون للجمعية العامة العادية للفدرالية الجزائرية للدراجات، ترشح رشيد فزوين لعهدة أخرى في منصب رئيس الفدرالية حسب ما أكدته وزارة الشباب والرياضة.

حسب بيان للوزارة، يرجع رفض ترشح رشيد فزوين إلى تشكيل وزارة الشباب والرياضة، كطرف مدني لدى محكمة سيدي امحمد، في الشكوى التي تقدم بها الديوان المركزي لقمع الفساد.

ويأتي رفض ترشح فزيون، تبعا لتقرير غير مرضي للمفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة، تطبيقا للمادة 14 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي 16-153 المحدد للأحكام المتعلقة بالمسؤولين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.

ومن المرتقب أن تعقد الجمعية العامة الانتخابية للفدرالية الجزائرية للدراجات في 9 فيفري على الساعة العاشرة صباحا، بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيات الرياضة عبد الله فاضل بعين البنيان.

وقد صادق أعضاء الجمعية العامة العادية المنعقدة في 25 جانفي بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيات الرياضة على التقارير الأدبية والمالية (20 صوتا مقابل 2)، كما قاموا بتعيين أعضاء لجنة الترشيحات والطعون برئاسة الأمين العام للفدرالية الجزائرية للدراجات.

ومن جهته صرح رشيد فزوين لـ«وقت الجزائر” أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد طالبت بتقارير الجمعية العامة، وأنه لم يفهم سبب عدم قبول ترشحه وأنه سيطعن في الموضوع وسيحاول معرفة أسباب ذلك.

وتمنع ترشح رئيس اتحادية الجيدو والرماية

في سياق متصل، طبقت الوزارة نفس الإجراء على رئيس الإتحادية الوطنية للجيدو، مسعود ماتي، بإلغاء ترشحه لأسباب متعلقة بالتسير، ورئيس الإتحادية للرماية، رابح بوزيد، بسبب جمعه بين المناصب.

وفي خضم تجديد الهيئات الفيدرالية، اتخذت الوزارة، إجراءات صارمة تجاه مرشحين مشكوك فيهم، وهي سابقة أولى في تاريخ الحركة الرياضية.

نادية. غ