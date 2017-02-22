وزارة الشبــاب والريـاضة تلزم الرؤســاء المنتخبـــين بتوقيــع عقـــود الأهــداف

تجديد الهيئات الرياضية يستمر إلى غاية أفريل المقبل

أكدت مصادر من وزارة الشباب والرياضة، أنه تم لحد الآن تقييم سبعة عشرة اتحادية، من قبل لجنة المتابعة لعملية تجديد الهيئات الرياضية الوطنية، وذلك في غضون تجديد الهيئات الرياضية الجارية حاليا والمستمرة إلى غاية أفريل المقبل.

طبقا للوائح، فإنه تم تقييم التقارير المالية والأدبية لـ17 من الاتحادات الرياضية الوطنية، التي عقدت سواء جمعياتها العادية أو الانتخابية، وذلك وفقا لقانون الرياضة 13-05 والمرسوم التنفيذي 14-330 الذي ينظم عمل الاتحادات.

وقبل انطلاق العهدة الجديدة، سيلتزم الرؤساء المنتخبون – حسب الوزارة دائما- بتوقيع عقود الأهداف مع وزارة الشباب والرياضة بما في ذلك عرض البرامج وإعداد الرياضيين.

مترشحان اثنان لمنصب رئيس اتحادية الشطرنج

تقدم مترشحان لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج التي ستعقد جمعيتها العامة الانتخابية هذا السبت على الساعة سا 9:30 باسطاوالي بالعاصمة.

ويتعلق الأمر بحليم بونحاس الذي ترأس الهيئة الاتحادية خلال عهدة 2005-2008 وبراهيم جلول من رابطة وهران للعبة، حسب ما علم من لجنة الترشيحات. وسيقوم أعضاء الجمعية العامة كذلك بانتخاب المكتب الفيدرالي الذي سيضم 7 أعضاء من بينهم امرأة تمثل العنصر النسوي، وحسب نفس المصدر تقدم “11 عنصرا من بينهم 3 سيدات للعملية الانتخابية الخاصة بعضوية المكتب الفيدرالي”. وكان الرئيس المنتهية عهدته، سمير زردالي وأعضاء مكتبه التنفيذي قد اعتبروا غير قابلين للترشح لعهدة جديدة من طرف وزارة الشباب والرياضة.

رشيـــد لعـــــراس المـرشح الوحيد في الجيـــدو

سيكون رشيد لعراس، المرشح الوحيد لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو في الجمعية العامة الانتخابية المقررة اليوم. وحسب مصادر مطلعة، سيكون لعراس صاحب الـ50 سنة، ورئيس رابطة ولاية الجزائر للجيدو، على رأس القائمة الوحيدة التي حظيت بموافقة وزارة الشباب والرياضة، بعد رفض القائمة التي يترأسها حميد شعلال.

للإشارة، تأجلت الجمعية العامة الانتخابية مرتين، حيث كانت الجمعية الأولى مقررة يوم 11 فيفري والثانية يوم 16 فيفري، لتنعقد في نهاية الأمر اليوم بقاعة المركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

وكان الرئيس المنتهية عهدته ومكتبه التنفيذي، قد اعتبرا غير قابلين للترشح لعهدة جديدة، من طرف الوزارة الوصية.

وكانت اتحادية الجيدو قد عقدت جمعيتها العامة العادية، حيث صادق خلالها الأعضاء بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لعام 2016، وأيضا على تقريري العهدة الأولمبية “2013-2016”.

علي سليماني مرشح في اتحادية السلة

سيكون علي سليماني، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 25 فيفري، حسب ما علم لدى لجنة الترشيحات. وقد اجتمعت لجنة الترشيحات ووافقت على قبول ملف علي سليماني، الذي سبق له أن ترأس الهيئة الاتحادية وفرع كرة السلة لوداد بوفاريك، وكانت لجنة الترشيحات برئاسة يزيد آيت براهيم، رئيس رابطة ولاية الجزائر للعبة، قد درست أيضا ملفات 18 مترشحا للمكتب الفيدرالي، من بينهم السيدة فيروز ديح، لترفض منها ملفين خاصين بخالد خزاني ونور الدين زغبي، وكانت وزارة الشباب والرياضي قد قررت عدم السماح للرئيس المنتهية عهدته، رابح بوعريفي، بالترشح لولاية جديدة، كما رفضت الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة السلة، المجتمعة يوم السبت الماضي في جلسة عامة عادية بالجزائر، التقرير الأدبي لعام 2016 للرئيس السابق رابح بوعريفي ومكتبه الفيدرالي.

الجمعية العامة لألعاب القوى مهددة بعدم المصادقة

وإن تعقد الجمعية العامة العادية للاتحادية الوطنية لألعاب القوى الأحد القادم بزرالدة، إلا أن الأمور تتجه نحو عدم المصادقة على التقارير المالية والأدبية حسب مصادر مقربة من عائلة ألعاب القوى الوطنية، حيث أن “غير الراضين” عن عهدة عمار بوراس، أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم قبولهم لفترة عهدة بوراس، على رأس الاتحادية إلى جانب تأكيد آخرين أن الاتحادية تدين بمبلغ 7 مليار سنتيم.

وتعقد الاتحادية الوطنية لألعاب القوى جمعيتها العامة الانتخابية يوم الأحد القادم بزرالدة ، ولا ينوي الرئيس عمار بوراس إعادة الترشح لعهدة جديدة.



نادية. غ