وزارة الداخليـــة تهــدد الـــولاة بعقوبـــــــات صارمـــــــة

بعد تسجيلها عراقيل تخص سحب استمارات الترشح

هددت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تعليمة وجهتها للإدارات المحلية، بعقوبات صارمة تفرضها على كل موظف يعرقل المواطنين الطالبين استمارات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أو التصديق عليها، سواء في القوائم الحرة أو المتحزبة.

حذرت مصالح وزارة الداخلية ولاة الجمهورية بسير العملية الانتخابية، خاصة بعقوبات صارمة بعد الشكاوى، التي تلقها مصالحها من الأحزاب والمواطنين بسبب العراقيل، التي واجهوها من الموظفين المشرفين على إجراءات منح الاستمارات الترشح في المجالس المحلية والولايات”.

قررت وزارة الداخلية السماح للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات تحسبا للتشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل، شريطة توقيعها من قبل المسؤول الأول لكل حزب معني، وجاءت تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، وردا على الانشغالات، التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشــأن تشكــــيل تحالفــــات.

وفي نفس السياق، سمحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأحزاب بتشكيل تحالفات، شريطة أن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني، وأن تكتسي طابعا وطنيا، وعلى أن يتم إرسال إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية قبل إيداع قوائم الترشيحات، بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.

تجدر الإشارة أن الإحصائيات، التي قدمتها الإدارة المحلية للانتخابات والمنتخبيـــن لولاية الجزائر، كشفــــــت أن ما يزيد عــــن 1300 استمارة تـــــم سحبها للمشــــــاركة في ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.



نسرين فرحاني