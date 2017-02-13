.. وحي “بني عبدي“ يعاني شح المشاريع التنموية

آخر تحديث : فبراير 13th, 2017 8:50 مساءً
فبراير 13, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
@جدد سكان حي „1432 مسكن „ ببني عبدي ببلدية الخرايسية مطلبهم الخاص بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية ببرمجة مشاريع تنموية من شأنها تحسين الظروف المعيشية لهم مقارنة بالبلديات المجاورة التي شهدت قفزة نوعية خاصة ما تعلق بإزاحة السوق الفوضوية التي باتت هاجسا كبيرا نظرا للمخلفات من النفايات المتراكمة مقابل النقص الفادح بالحاويات.
وقال قاطنو حي „بني عبدي“ بخرايسية إن هناك غيابا كليا للإنارة العمومية التي تكاد تنعدم بالحي إلى غاية منطقة الدويرة، ناهيك عن اهتراء قنوات الصرف الصحي ونقص المرافق الصحية والترفيهية، إضافة إلى الأوساخ المنتشرة دون تحرك المصالح البلدية بالرغم من رفع الحظر عن العاصمة وتنقيتها من خلال إعلان مخطط العاصمة البيضاء، الذي لطالما تغنى به المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، وكذا غياب ممهلات بالطرقات وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال المتمدرسين، إلى جانب إقدام بعض المقاولاتية على ترك أشغال الحفر دون إعادة تعبيد الطريق وتهيئتها مع نقص كبير لإشارات المرور وكأنك بمنطقة ريفية خارج الولاية 16.
وينتظر السكان تحرك السلطات البلدية بهدف تحقيق مطالبهم من خلال بعث لجنة تحقيق للنظر في الوضعية المزرية متسائلين عن وجهة الميزانية المالية التي تخصصها السلطات الولائية إلى بلديتهم سواء الأولى أو الإضافية، إضافة إلى المناقصات المتعلقة بالمشاريع المعلنة عبر الجرائد الرسمية والتي في أغلبها تنطلق لكن دون تسليم جدي لها.
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