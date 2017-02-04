واشنطـــن تشيــد بــدور الجزائـــر فـــي الساحـــل وليبيــــا

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
نوهت بمجهوداتها لتنويع الاقتصاد
أكد نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي لمصر والمغرب العربي، جون ديسروشر، أمس، بواشنطن، عن ارتياح بلاده لجهود الجزائر من أجل استقرار المنطقة، مبرزا مساهمتها النوعية في تسوية الأزمة الليبية سلميا عن طريق الحوار.
وأبرز الدبلوماسي الأمريكي خلال محادثات جمعته بوفد برلماني جزائري في زيارة إلى واشنطن, “مساهمة الجزائر من أجل تسوية النزاع الليبي، مشيرا إلى أن الجزائر وواشنطن تبذلان جهودا لجمع الليبيين حول حل شامل يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها الترابية وتماسك شعبها”.
كما تطرق الدبلوماسي الأمريكي خلال تبادل وجهات النظر، إلى الإمكانيات الاقتصادية الهامة للجزائر، التي تسمح لها بالتوجه بسرعة نحو تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن “المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين مستعدين للمساهمة في هذه الجهود، إذا ما استمرت الجزائر في تحسين مناخ الأعمال”.
ربيع.م
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