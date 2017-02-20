“هيونداي اكسنــت” 2018 الشكـل الجديد كلياً يظهر

تم الكشف رسمياً عن الجيل الخامس من سيارة صانعة السيارات الكورية “هيونداي اكسنت” 2018 الجديدة كلياً بمعرض سيارات تورنتو المنعقد حالياً بكندا، لتحصد تحديثًا تطوّريًّا في تصميمها إلى جانب إجراء عدّة تحسينات ميكانيكية عليها.

كما حصلت “أكسنت” الجديدة على شاصيه مقوّى يضمن تحمّلاً أقوى للصدامات الأمامية، كما تم تحديث الوسادات الهوائية الأمامية الجانبية لتكون أكثر مرونة، إلى جانب حصول السيارة على مكابح الطوارئ الذاتية وكاميرا للرؤية الخلفية.

أما من الداخل فقد حصل الموديل المحدّث على شاشة لمس 7 إنش تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وإمكانية إجراء بحث صوتي بنظام المعلومات والترفيه، وتمّ إضافة مدخلين للـ USBإلى جانب وصلات مطوّلة لتسهيل التوصيل بالمقابس.

أما من ناحية التصميم، فالأكسنت 2018 مختلفة جذريا عن الموديل الحالي، حيث أن وجهها المعروف لنا قد تغيّر بفعلِ المصابيح الضبابية المُنحنية إلى جانب تبنّي الموديل لطابع عضلي في شبكة المبرد ذات اللمسات الكرومية، والمصابيح الأمامية والخلفية أصبحت أكثر حدّة من أي وقت مضى مما يجعل السيارة ككل أكثر جاذبية.

لتستمد الأكسنت 2018 طاقتها الآن من محرك محدث سعة 1.6 لتر 4 سلندر قوة 132 حصان و119 رطل-قدم من عزم الدوران وإثر ذلك تزايد التسارع الإجمالي للسيدان المدمجة بنسبة 4.5 بالمائة.

كما يمكن اختيار المحرك إلى جانب صندوق تروس إما يدوي أو أوتوماتيكي وكلاهما من 6 سرعات، كما تم تحديث وحدة تحكم المحرك ووحدة الضغط المتغير للوقود وإثر ذلك زادت كفاءة المحرك ليقل استهلاكه للوقود بنسبة 7 بالمائة.