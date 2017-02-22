“هيئة المعارضة لم ترق إلى الضغط على السلطة”

رئيس شورى “حمس” السابق، عبد الرحمان سعيدي، لـ”وقت الجزائر”

لا يتقبل رئيس مجلس شورى حمس سابقا، عبد الرحمان سعيدي، في هذا الحوار، ما ينسب للحركة من أن مكانتها في البرلمان المقبل مضمونة بكوطة من السلطة، في مقابل عودتها إلى الصف. بينما يدافع سعيدي عن موقع الحركة، بمقدار وعائها الانتخابي المعروف، ويعتبر أنها مطمئنة على حجمها في التشريعيات المقبلة، فإنه يحمل أصحاب مشروع “مازافران”، ضمن هيئتهم للتشاور، عدم ارتقائهم، طيلة سنتين من نضالهم باسم المعارضة، إلى الضغط على السلطة.

وقت الجزائر: أنت وأبو جرة، وبصفتكما قياديين في حركة “حمس”، التقيتما مؤخرا بأمين عام الأفلان، ما مغزى اللقاء؟

سعيدي: اللقاء نصنفه في إطار العلاقات العامة والمجاملة وتهنئة الأمين العام لـ “الأفلان” على توليه المنصب. اللقاء كان بحكم علاقات شخصية تربطنا معه، أبو جرة عمل معه في الحكومة، وأنا لي علاقات معه لما كنت في اتحاد الأطباء. نحن من طلبنا اللقاء، واللقاء ليس له ما بعده، بقدر ما أنه يبقى في سياقه هذا، وما ذهبنا إليه كي نمثل الحركة.

اللقاء تناول الانتخابات التشريعية المقبلة، والظاهر أن “حمس” تبحث عن نصيبها في البرلمان المقبل؟

هذا تخمين فقط. الموضوع الذي كان خلال اللقاء هو الوضعية العامة للبلاد، بعيدا عن موضوع التشريعات، وحتى إذا تكلمنا عن التشريعيات فليس في حد ذاته جريمة، نتكلم عن التشريعيات من جانب إنجاحها وضمان النزاهة والشفافية والتقليل من عزوف الناخبين (..)

الحركة تطمئن بأن مشاركتها في التشريعيات المقبلة ستكون لأجل تكريس عودتها إلى موقعها في السلطة؟

اللقاء لم يدخل في هذا السياق. الحركة في حد ذاتها هي عنصر استقرار، لا يمكن لها أن تؤدي دورا من غير هذا الدور، فنحن طرف في الحل وليس طرفا في الأزمة، وحيث كانت الأزمة والتوترات لن تكون فيها الحركة، وإنما الحركة تكون دائما في صف من يعمل على استقرار وطمأنة الشعب الجزائري.

الحركة كانت جزءا من الحل داخل السلطة، وجعلت نفسها جزءا من الحل في المعارضة، وها هي تسعى كي تكون جزءا من الحل من داخل السلطة، كيف؟

هذه بدائل سياسية تتعاطى بها الحركة مع الساحة السياسية والمستجدات والظروف. الحركة تقوم بعملية تقدير سياسي، والتقدير السياسي للمرحلة الحالية يقول إننا نعمل أكثر لعملية استقرار الوضع العام في الجزائر، فهناك صعوبات من ناحية اقتصادية وضغوطات اقتصادية وسياسية على الجزائر، وهناك وضع أمني محيط بالجزائر (..) هذا الوضع يقتضي من الحركة أن يكون تعاطيها إيجابيا، والواقعية في التعاطي مع هذا الوضع تقتضي أن تشارك الحركة في الانتخابات، وتعمل على إنجاحها، وتدعو الشعب للمشاركة، وتدعو إلى أن الحل الوحيد في التغيير والإصلاح، والتناوب على السلطة يكون بالصندوق (..).

“حمس”، في آخر أيامها مع التحالف الرئاسي، كانت تطالب بجعله شراكة، وبسبب عدم الاستجابة لها انسحبت منه، فهل عودتها إلى السلطة ستكون مضمونة بشراكة هذه المرة؟

التحالف الرئاسي، في فترته الأخيرة سنة 2010، كانت الحركة تطالب بتجديده، لأن كل عمل يحتاج إلى صيانة ورعاية وتطوير، فإن بقي عملا سياسيا مشتركا بقواعد الانطلاقة سيصل إلى فترة تصيبه الرتابة والملل. لهذا قلنا لا بد من تجديد التحالف وتطويره، بأن ننتقل به إلى شراكة، والشراكة هنا ليس المقصود بها تقسيم المناصب، وإنما الشراكة في صناعة المستقبل، في صناعة الموقف والقرارات السياسية والبرامج. هذا تعذر، “الأرندي” كان له استعداد للتجاوب مع المطلب، لكن “الأفلان” أيام بلخادم لم يكن له استعداد، ومع الأوضاع السياسية المتطورة، قررت الحركة أن تخرج من هذا الارتباط والتحالف. الحركة ترى بأن الجزائر يبنيها الجميع، وإيمانها بالتحالف ما زال قائما، لهذا ذهبت لفضاءات أخرى هي تحالفات، كالتنسيقية وغيرها، لكنها أدركت فيما بعد أن الذي وقعنا فيه من قبل نقع فيه اليوم، وهو أن سقف المعارضة تدنى، ووقعنا في الرتابة، “مازافران 2” هي طبعة من “مازافران 1”،، حيث بدأنا في عملية الركود السياسي. إذن فالحركة لها الآن تجارب، فعودتها إلى التحالف الأول، التحالف الرئاسي، طبعا لا يكون بقواعده وتصوراته الأولى، ولا بد أن يكون منطلقه إعادة الرؤية السياسية، وإعادة بناء هذا التحالف بقواعد أخرى. التحالفات لم تفشل في حد ذاتها، إنما فشلت في مسيراتها.

“حمس” مستعدة للعودة للتحالف الرئاسي بشرط أن تلبى رؤيتها في التشاركية؟

هذا التحالف في إطار الحكومة لا يجب أن يكون بصورته السابقة، عودتنا إليه بصورته السابقة يطرح علينا سؤالا: لماذا خرجتم منه ثم تعودون إليه. التحالفات القادمة لا بد أن تكون في إطار الشراكة، صناعة الموقف معا، رؤية سياسية مشتركة للمرحلة القادمة، ولا بد من أن تكون الآليات السياسية واضحة، خاصة على مستوى البرلمان.

“حمس” تشارك في انتخابات تقول إنها ستكون مزورة، وكأنها تقول للجهات، التي تعتقد أنها ستزورها، لا تقفزوا على الحركة، لا تتجاهلوها؟

إذا وقع تزوير فليس من اليوم، لكن الحركة دائما يكون لها ما تستطيع به أن تمثل نفسا، لقد مررنا بكل الأرقام في عملية التصويت في الانتخابات، مررنا من 70 مقعدا إلى 38 إلى 52 و49، ووعاؤنا الانتخابي معروف. أي حزب دوره السياسي يكون من حجمه، فلا يمكنك أن تؤدي أدوارا ليس لك حجمها في البرلمان، فمثلا أن حزبا له 4 مقاعد لا يمكنه أن يتكلم بحجم أكبر من حجمه هذا.

بهذا “حمس” تقول إنه متى كانت السلطة في حاجة إليها، فعليها أن تدرك ضرورة عدم حرمانها من حجم هام في البرلمان المقبل؟

أخلاقيا وسياسيا لا يمكن لـ “حمس” أن تطالب بالكوطة، بل أنها ترفض سياسة الكوطة. الشيء الذي نطالب به هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، لأننا نعرف حجمنا، فإذا كانت العملية فيها ضمانات أكثر فحقنا موجود. نحن نقول لتكن بيننا وبين الناخب، ولتكن منافسة بين الأحزاب، فنحن مطمئنون على حجمنا، وحتى إذا كانت نتائج أقل مما نتوقع، فسيكون لنا ما يبررها عندها (..).

حتى لو زُورت الانتخابات، فلا ينبغي أن تكون على حساب “حمس” وعلى حساب مكانتها في البرلمان المقبل؟

نطالب بأن لا تمس أصوات الشعب بصفة عامة، وأن لا تمس أصواتنا. أصواتنا لا تمس ولا تصادر، ولا بد على الهيئة المستقلة والسلطة بأن تضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأصوات الأحزاب وأصوات الناخبين.

الموالاة متمسكة ببرنامج رئيس الجمهورية، والحكومة تعمل على تطبيقه، كيف ستتعامل “حمس” مع هذا عندما تعود للحكومة؟

مادام أن الرئيس منتخب على أساس برنامجه، ومادام أن الأحزاب منتخبة على أساس برامجها المتعددة، فإذا كانت هذه الأحزاب في حكومة الرئيس، فلا بد من إيجاد صيغة للتوافق مع برنامج الرئيس.

“حمس” تقول للمعارضة إن مشاركتها في التشريعيات المقبلة هي لأجل محاولة تحقيق مطالب الانتقال الديمقراطي، ومن جهة تقول للسلطة إن مشاركتها هي لأجل العودة إلى سابق موقعها معها كسلطة، بهذا لم نفهم الحركة بوضوح؟

تقصد القول ماذا تريدون بالضبط في “حمس”. المعادلة في الرؤية السياسية لحركة مجتمع السلم هي خدمة المصلحة العامة، بعض الأحيان الإشكال، الذي يقع هو في تقدير المصلحة العامة. نحن في الحركة نعتمد الموضوعية في تقديرنا للمصلحة الوطنية، فلما دخلنا لفضاء المعارضة والهيئة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي كان على أساس أننا نريد تفعيل الديمقراطية ترسيخها والحفاظ عليها، هذه رؤية باقية دائما، ولا يهم المكان، الذي نكون فيه. الناس يربطوننا دائما بالمكان أكثر مما يربطونا بالأفكار. لما ذهبنا للتنسيقية قيل أنه لما رفضهم النظام جاءوا يكسبون العذرية في المعارضة، وظلت المعارضة بكثير من أطرافها يتخوفون ولا يتعاطون بأريحية مع الحركة.

ولما قام رئيس الحركة بزيارة مدير ديوان رئيس الجمهورية، وقامت الحركة ببعض المواقف والتصريحات، وقررت المشاركة في الانتخابات، قيل إنهم يريدون العودة إلى ما كانوا عليه. أقول لك نحن في “حمس” مع المصلحة الوطنية، ولا يهمنا الموقع، الذي نكون فيه، قد ننتقل من موقع إلى موقع، بحسب التقدير السياسي، وبحسب ما نرى أنه يخدم المصلحة العامة للوطن. فسواء كنا في صف المعارضة، أو دخلنا للحكومة، أو كنا بينهما، فالموقف هو الذي يحدد لنا الموقع (..) ووجودنا في موقع ليس معناه أننا نعادي المواقع السياسية الأخرى.

“حمس” أتلفت أوراقها مع المعارضة، وانتهت علاقتها بها، فمعظم أطراف المعارضة لم تحضر لقاء هيئة التشاور الأخير،، الذي جرى بمقر الحركة ؟

بخصوص موضوع الانتخابات، وفي كل لقاءات أحزاب هيئة التشاور، قالوا إنها هيئة ليست ملزمة، وإنها للتشاور والمتابعة، بمعنى أن كل حزب يأخذ الموقف، الذي يراه، والهيئة لا هي مع من يدخلون الانتخابات ولا هي مع الذين يقاطعون، فهي هيئة مستقلة. أنا أفهم أنه لم تبق هناك مبررات لاستمرار هذه الهيئة، لأن الأمر وصل إلى تجريم المشاركة في الانتخابات والمشاركة في الحكومة، واتهام أطراف بأنها تفاوضت مع السلطة باسم الهيئة. الأفضل أن لا تبقى هذه الهيئة، فليس لها مبرر بقاء، ولما وصلت الأمور إلى حد الطعن والاتهام، فلا نتصور أنك تجرم طرفا، وبعدها تلتقي معه.

قالوا إن “حمس” استغلت فضاء المعارضة للضغط على السلطة، حققت من خلالها ما حققت، وعادت إلى السلطة؟

هذه قراءة من القراءات، لا أنفي أنها موجودة، لكن من يعرف هيئة التشاور والتنسيقية يعلم أن الهيئة طيلة سنتين من عملها السياسي ونضالها، لم ترتق إلى الضغط على السلطة، والدليل على ذلك أن كل ما أرادته السلطة تحقق وبالطريقة، التي أرادت، لقد حققت السلطة كل رؤيتها، ومنه أن الانتخابات تجرى في مواعيدها الدستورية، وأيضا ما تعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، والإصلاح الدستوري، وقضية القانون العضوي للانتخابات. التحول في خطاب الحركة مؤخرا هو نتيجة قراءة موضوعية، والذهاب إلى انتخابات والعمل على النجاح، ولا مانع من أنك تعيد النظر في بعض المواقف أو الرؤى.

“حمس” يربطها موقف مع فضاء المعارضة حول قضية “الشغور”، مؤخرا فقط قالت الحركة إنها لم تتحدث يوما عن هذه القضية، كيف؟

الموقف الرسمي للحركة ومؤسساتها لم يقل يوما إن منصب الرئيس شاغر.

لكن “حمس” وقعت على بيانات هيئة تشاور تتحدث عن قضية شغور المنصب؟

هيئة التشاور غير ملزمة بالنسبة لنا في الحركة، والملزم عندنا هو مواقف المؤسسات الرسمية للحركة، سواء المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى. أنا عضو مجلس شورى، لم نتحدث يوما من الأيام عن هذا، ولم نقل يوما إن منصب الرئيس شاغر، أو حتى تحدثنا عن تفعيل المادة 88، كنا ضد هذه النقاط، وضد الحديث عن هذا الموضوع، ولا يوجد أي بيان صدر عن الحركة ومؤسساتها في هذا الاتجاه.

حاوره: عبد العالي خدروش