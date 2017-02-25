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هواوي تفتح أول مركـز لخدمـات مــا بعـد البيـع بحـي بلفــور بالجـــزائـــر

فبراير 25, 2017 ميلتيمديا 0

هواوي تفتح أول مركـز لخدمـات مــا بعـد البيـع بحـي بلفــور بالجـــزائـــر

ستــــتــدعم بـــ4 مــــراكـــز جــــديــــدة عبـــــر الــــوطـــن

افتتحت الشركة الصينية هواوي رسميا أول مركز لها لخدمات ما بعد البيع بحي بلفور بالجزائر العاصمة والذي سيضمن تقديم الخدمات لمُستخدمي هذه العلامة، على أن يتم فتح 4 مراكز جديدة في كل من ولايات قسنطينة، عنابة، وهران وتيزي وزو.

تعول هواوي الجزائر من خلال هذه المراكز الجديدة إلى تقديم أحسن خدمات ما بعد البيع في السوق الجزائرية ومواجهة المنافسة التي تلقاها الشركة بالجزائر، في وقت يعكس فيه المركز الجديد لهواوي المسعى الجديد وغير المسبوق الذي تمنحه هواوي لزبائنها باعتبار أن المركز يمثل حلا بسيطا وفعالا لمساعدة زبائن ھواوي للوصول إلى حلول فورية لكل الصعوبات.  
ويستفيد زبائن هواوي الجزائر بعد كل شراء لمنتوج ھهواوي، من خدمة كاملة ومجانية لمدة 12 شهرا على أن تصبح الخدمة غير مجانية، لكن بسعر معقول ويمكن للزبون معرفة قيمة الخدمة عبر التقدير المسبق.
وفي هذا السياق، صرح حمید صالح منصور، مدير ھهواوي لخدمات ما بعد البيع، أن مركز خدمات الزبائن لهواوي يتضمن عدة خدمات منها إصلاح الهواتف الذي تتعرض لمشاكل، مع عملية تشخيصها، إضافة إلى تحديث نظام التشغيل والتنظيف المجاني، بالإضافة إلى خدمة ميدانية تشمل 43 ولاية.
كما سيكون بإمكان الزبائن الاتصال في أي وقت بالمركز وتوفر الشركة ثلاث طُرق للاتصال بها:
الخدمة التفاعلية على خط الاتصال المباشر وهو مفتوح طيلة أيام الأسبوع، الخدمة التفاعلية على المباشر عن طريق البريد الالكتروني، والطريقة الثالثة هي موقع وتطبيق الخدمة الذي يعتبر بمثابة بوابة للمساعدة الذاتية للوصول إلى عدد من الخدمات من بينها: استشارة عناوين المراكز الخاصة بخدمات ما بعد البيع، تحميل نظام التشغيل، دليل الاستعمال، الأسئلة المتكررة (FAQ) وعن قريب إمكانية استشارة أسعار قطع التبديل وصلاحية فترة الضمان، وهما خدمتان في طور الإنجاز وسيتم إطلاقهما قريبا.


إعـــــداد: ع. عــبـــد المـطـلـــب

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