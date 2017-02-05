هل سيكون “الأفلان“ في المستوى؟

آخر تحديث : فبراير 5th, 2017 9:11 مساءً
فبراير 05, 2017 Wakteldjazair في نفس الوقت 0
استقبلت جبهة التحرير الوطني لوحدها ما يفوق 6200 ملف ترشح للترشح في قائمة الانتخابات التشريعية المقبلة، والإقبال على الترشح في باقي الأحزاب التي تمتاز بهيكلة جيدة شبيه بما يحدث في الحزب العتيد، خاصة من فئة الشباب.
6200 ملف ترشح رقم رهيب جدا ويمكن قراءته من عدة زوايا، فبعضهم قد يعتبر ذلك تهافتا على المنصب البرلماني والمــزايا التي يمنحها لصاحبه، لكن إقبــــالا كهـــذا يمكن فهمه أيضا على أنه ثقة ممنوحة في قيادة الحزب، قصد منح الشباب فرصته في الممارسة السياسية، ثقة كانت مفقودة إلى غاية الأمس القريب، وكان مختلف الأحزاب يحاولون منذ مدة إعادة بعثها من خلال خطابات تطمينية وعمل جواري يهدف إلى استقطاب هذه الفئة المهمشة والمنسية من الفعل السياسي.
هذا الرقم يضع أيضا قيادات „الأفلان“ وكل الأحزاب الجزائرية أمام مسؤولية عظيمة، وهم الذين كانوا يطالبون في خطاباتهم الرسمية الشباب باقتحام المجال السياسي وافتكاك مكانة لهم، هاهم اليوم أمام ظاهرة ربما لم يتوقعوها وعليهم التعامل معها بحيـــطة وذكاء، وإلا فسيوقعون بأيديهم اغتيال ما تبقى من بصيص أمل لتجديد النخب السياسة المصابة بالوهن والتكلس.
قيادة جبهة التحرير الوطني مثلا، ومنذ سنوات، تدعي محاربة منطق „الشكارة“ وطغيان أصحاب المال على مفاصل الحزب وتربعهم على كل القوائم الانتخابية خاصة المتعلقة بالتشريعيــــات، تقـــف اليوم أمام ظاهرة جديدة، بعد أن تفاعلت قاعدتها مع خطابها وقررت خوض معترك المواعيد الانتخابية، وهي مجبرة على التعامل مع هذا المعطى والوفاء بوعودها، وذلك لن يكون سوى بترشيح عدد معتبر من الشباب في القوائم الانتخابية ومنح الأولوية لكفاءات الحزب بدل الاستسلام لإغراءات بارونات السياسة، الذين عاثوا في الحزب وفي البرلمان فسادا.
المهمة لن تكون سهلة بكل تأكيد وهي تستدعي تجندا صريحا من قيادات الأحزاب، ولكن العودة إلى نفس السلوكات والممارسات لم تعد ممكنة، لأن ذلك يعني ترسيخ الإحباط واللاثقة في كل الطبقة السياسية، ولا يمكن بعدها لأي حزب أو إطار حزبي أن يدعي أن الشباب مستقيل من مسؤولياته.
نسيم براهيمي
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