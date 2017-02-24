هل تعرض رانيــيــري للمؤامــرة في ليستــر سيتـي؟

إقالته من تدريب النادي جاءت مفاجئة

لم تمر أكثر من 48 ساعة، على تصريحات كلاوديو رانييري، المقال من تدريب ليستر سيتي، التي كشف فيها سر البقاء مع الثعالب، رغم تواضع النتائج، حتى أعلنت إدارة النادي الإنجليزي، بيان إقالته، مساء الخميس(أول أمس)، وهذا بعدما كان الإيطالي المخضرم، صاحب الإنجاز الفريد، بتحقيق لقب البريمييرليغ، الموسم الماضي.@أكَّد رانييري، 65 عامًا، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه رفض عروض مغرية وصلته مؤخرا أبرزها من أندية صينية من أجل عيون ليستر سيتي، واستكمال مشروعه مع الثعالب، حيث صرح قائلا: “فزت بلقب الدوري الإنكليزي، وتلقيت العديد من العروض، لكنني قررت ألا أذهب؛ لأنني أعرف أنه سيكون عامًا صعبًا. جئت هنا لبناء شيء لليستر، وأريد الاستمرار في هذا البناء”. وتابع: “نسيتُ تحقيق اللقب الموسم الماضي. لا زلت أريد أن يكون لدينا فريق قوي. أريد فعل شيئًا للمدينة والجماهير، ورئيس النادي”.

وجاء خبر الإقالة، في توقيت شديد الحساسية، حيث لم يمر يوم على هزيمة الفريق (1-2)، أمام إشبيلية، في “رامون سانشيز بيزخوان”، في ذهاب ثمن نهائي لرابطة أبطال أوروبا. ورغم أن النتيجة، غير حاسمة، وتعطي أملاً كبيرًا للثعالب في بلوغ ربع النهائي، وتحقيق إنجاز آخر، حيث يكفيه الفوز (1-0) في مباراة الإياب، إلا أن الإدارة فضلت عدم الانتظار، وحسمت قرارها بإقالته. وبالنظر لموقف الفريق بالبريميير ليغ، فإنه بالفعل في وضع حرج للغاية، ومهدد بقوة بالهبوط، حيث يحتل المركز الـ17، بـ21 نقطة، بفارق نقطة، عن هال سيتي، صاحب المركز الـ18، ونقطتين عن كريستال بالاس، وسندرلاند، في قاع الترتيب. ومع تبقي 13 جولة على نهاية المسابقة، فإن الباب لا يزال مفتوحًا، أمام كل الاحتمالات، ومع انتفاضة ممكنة فإن الثعالب بإمكانهم تحجيم الخطر، والابتعاد عن حافة الهبوط.

وتحدثت تقارير إعلامية متطابقة، خلال الفترة الأخيرة، عن اضطرابات داخل غرفة ملابس ليستر، وتوتر بين رانييري، ولاعبيه، خاصة مهاجم الفريق جيمي فاردي. ورغم زيادة حدة الأنباء، حول انقلاب اللاعبين على رانييري، وأن فاردي يقود حملة للإطاحة به، خرجت إدارة النادي ببيان حاسم، في السابع من فيفري الحالي، جددت فيه ثقتها بالمدرب الإيطالي المخضرم. وقال النادي في بيانه: “على ضوء الشائعات، يرغب ليستر سيتي في إبداء دعمه غير المشروط لمدرب الفريق كلاوديو رانييري”. وأضاف “تعلم كل الأندية، ضرورة تحسين النتائج، لكن نجاح المواسم الأخيرة ارتكز على الاستقرار والإصرار والتكاتف لتخطي أكبر التحديات. النادي بأكمله الآن ومستقبلا يقف خلف مدربه ولاعبيه المنغمسين في التحديات المقبلة”. ومع اعتقاد الجميع، أن البيان، قطع الشك باليقين، وأغلق الباب أمام الشائعات، جاء قرار إقالة رانييري أول أمس، مفاجئًا ومثيرًا للشكوك، ويدعم بصورة كبيرة التقارير، التي أشارت إلى وجود مؤامرة من اللاعبين لإقالته.

أحمد.ح / الوكالات