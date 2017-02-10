هل بقي أمل؟

لقد قيل عن البرلمان الجزائري بأنه لا يختلف عن الأسواق والحمامات الشعبية أو صالونات الحلاقة النسائية، ولكن ما صار يحدث في السنوات الأخيرة، يؤكد بأن مثل هذه الأوصاف هي شتيمة للأسواق الشعبية التي يرتزق منها الناس، ومن الحمامات الشعبية التي تنظف فيها الأجساد، ومن صالونات الحلاقة التي تجهّز فيها العرائس، بينما تحت القبة الموقرة لا عمل ولا نظافة ولا هم يحزنون.

نعلم جميعا طريقة بلوغ غالبية البرلمانيين هذه الكراسي التكليفية في كل بلاد العالم، والتشريفية عندنا، ونعلم بأن الكثير منهم لا يعرف مشكلته الخاصة، فما بالك بمشاكل البلاد وطرق حلها، وبالتالي لا غرابة أن يغض المواطن الطرف عما يجري من „كولسة“ في مختلف ولايات الوطن، حيث يسود غليان داخل الأحزاب، وبرودة وسط المواطنين، في مفارقة لم تحدث ربما إلا في الجزائر.

عندما يصوم من تذوّقوا الرفاهية تحت ظلال القبة الغالية، ليفطروا على مهازل حقيقية تؤكد بأن الذي يتحدث عن بصيص من الأمل في مؤسسة البرلمان، إنما يطارد خيط دخان، ويبني من بيوت العنكبوت الوهنة قصرا من خيال، يقدم للشعب أو لنفسه منوّما، إن لم نقل السمّ.

لم يلتف البرلمانيون طوال العهدة إلى القضايا الجوهرية، من أسعار النفط ومعضلة البطالة، والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا التي جرّت البلد إلى حافة التهلكة، ولم يلتفتوا إلى طوفان الاحتجاجات التي شلت البلاد، التي لا يعمل فيها سوى الذين تمكنوا من منبع المال، كما لم يلتفتوا إلى شلل الحياة السياسية وانهيار الحياة الاجتماعية، أو الخطر الزاحف عبر الحدود، المهم أنهم تحت ظلال القبة الوارفة، حيث مرتب ضخم، قد لا يلجأون إليه ماديا من كثرة الهبات، وحصانة جرتهم إلى القيام بتجاوزات خطيرة، وراحوا يتحدثون عن كماليات، الكل يعلم بأنها هي التي أنامت الشعب طوال هذه السنوات.

وعندما ترفع الأصوات الخافتة والجهورية، ويطول أمد جلسة برلمانية في الحديث عن قضايا أقل ما يقال عنها أنها „تافهة“ لا تسمن الشعب ولا تغنيه من جوع، كقضية منحة السياحة للمسافر الجزائري إلى الخارج، واستيراد الشيفون، والسيارات القديمة، وتخفيض قيمة رسم طابع جواز السفر، والقروض الاستهلاكية للموظفين.. عندما نصل إلى هذه الدرجة، فإن كل الآمال تتبخر.

سليم.خ

