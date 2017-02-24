هلاك 326 “حراڤ“ فـي البحر المتوسط

منذ بداية العام الجاري

لقي ما لا يقل عن 366 مهاجر غير شرعي مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أمس الجمعة.

كشف تقرير مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة يأن معظم الوفيات أي حوالي 326 حالة وفاة أو اختفاء كانت في الطريق الأوسط للبحر المتوسط، الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن طريق شرق البحر المتوسط، الذي يربط بين تركيا واليـــــــونان والذي توفي فيه 321 حراق خــــــلال أول 53 يومــــا مــــن عام 2016 قد توقف عمليا مع تسجيل حالتي وفاة فقط خلال نفس الفترة.

ووفقا لآخر الأرقام من وكالة الهجرة الدولية فإن وصــــــول المهاجــــريـــــن واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر قد تناقص بشــــدة، خـــــلال العـــام 2017، مع تسجــــــيل 13924 حالــــة إلى غــــاية يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يمثــــل انخفـــاضا حادا مقارنة بـ 105427 حالة خلال أول 53 يوما من العام 2016.

وأبلغت وكالة الهجرة الدولية في روما عن زيادة كبيرة عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بتسجيل أكثر من 10700 قبل نهاية فبراير في الوقت، الذي ارتفع فيه الرقم قليلا عن 8100 عن نفس الفترة في كل من العامين الماضيين.

ساسي.ب